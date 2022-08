Tras ubicar sus celulares, habrían sido detenidos en Culiacán los responsables de violencia en Tijuana

Por sus teléfonos celulares, es que pudieron localizar y seguir el rastro de las personas que se vieron involucradas en los actos de violencia en Tijuana, Baja California, y que fueron detenidas en un motel al norte de Culiacán, dio a conocer el Gobernador Rubén Rocha Moya.





¿Cómo los ubicaron?

No, ustedes quieren saber demasiado. Es que la inteligencia policial, ¿sabe cómo?, ¿sabe cómo?, traían sus teléfonos, ¿sabes cómo certificaron los policías nuestros?, pues ya habiéndonos reportado los teléfonos de allá, ahí mismo marcaron con los teléfonos que se hallaron y contestaron los dos teléfonos, contestaron que eran de su propiedad.



¿Pero cómo lo lograron localizar desde Los Mochis para acá?

La tecnología ahora, ¿no?, deja tú eso, vienen desde Baja California, aquí en Sinaloa se logró detectar con la cooperación de Baja California.





El Mandatario estatal dijo que de cierto modo funcionó el blindaje que se tiene y que hubo todo un procedimiento de seguimiento.

”Sí, porque hay todo un procedimiento de seguimiento y llegó el momento de que el blindaje que tenemos operó, inmediatamente vimos que se estacionaron en un lugar y ahí fue donde se operó”, dijo.

El Gobernador señaló que no se tiene información sobre a qué cartel pudieran pertenecer estas personas detenidas y destacó que aquí en Sinaloa están siendo investigados por flagrancia, y que no traían armas.





¿Qué tenían?

Traían droga, alrededor de un kilo de droga, metanfetamina.





Sobre la mujer que resultó detenida durante este operativo, la cual es originaria de la ciudad de Mazatlán, el Gobernador señaló que esa información la tiene el delegado de la Fiscalía General de la República.

”Nos explicó ahora, cómo es que la flagrancia de la droga abarca a todos, porque pudieran decir, no pues es mía, a mí déjenmela, él explicó que impacta por el ambiente a todos, entonces ellos tienen sus criterios, por eso es que consideran que es una propiedad colectiva”.





¿Qué rol jugó la mujer ahí?

No sé. No sé qué rol, ella andaba con ellos.



¿Entonces se les va a investigar por igual?

Eso no sé, porque eso se lo tendría que explicar el Fiscal, si todos es por igual, no sé.





El pasado 16 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se detuvieron a seis hombres en un motel al norte de Culiacán, de los cuales se informó eran los delincuentes que participaron en los hechos violentos que se registraron al norte del País.

Además de los seis hombres detenidos, se informó de la detención de una mujer, de la que se presumía había sido privada de la libertad.