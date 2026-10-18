Tras visita de secretaria de Turismo estatal, proyectan distinguir a San Pedro como Pueblo Señorial

SAN PEDRO._ La Secretaria de Turismo en Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, visitó la Villa Heroica de San Pedro de Rosales, comunidad candidata a obtener el distintivo Pueblo Señorial.

Acompañada de la directora de Promoción Turística, Alejandra Osuna Granados y de Melisa Carrillo, encarga de despacho de Sectur en la zona Centro del estado, hizo una estancia en el monumental Obelisco, icono de la Batalla de San Pedro de 1864.

Posteriormente visitó el templo católico de San Pedro ubicado en el Centro Histórico y admiró el viejo caserío de más de 100 años de antigüedad que aún se conserva.

Junto a los bustos del ex presidente Benito Pablo Juárez García y del General José Antonio Abundio de Jesús Rosales Flores, se delinearon algunas actividades y requerimientos para iniciar los trabajos del desarrollo turístico y el procedimiento para obtener el distintivo de Pueblo Señorial.

Giró instrucciones para que durante la tercera semana de octubre se inicie la formación del Comité de Promoción Turística, órgano rector del proyecto, y establecer los lineamientos para la mejora de la infraestructura y servicios públicos, el calendario de actividades artísticas, culturales, deportivas y otras que enriquezcan la agenda 2026-2027.

Durante la visita la secretaria Mireya Sosa Osuna estuvo acompañada por Jorge Quevedo Beltrán, presidente de EMUN, Empresarios Unidos por Navolato, promotor del distintivo Pueblo Señorial, destacando todas las bondades que tiene este pueblo histórico para ser candidato idóneo en obtener este reconocimiento público en materia turística.

Jorge Quevedo Beltrán agradeció a la secretaria y su equipo de trabajo el interés por potenciar este sitio de interés turístico como mecanismo de reactivación económica y el consumo interno comprometiéndose como parte de la organización a cerrar el año con un calendario de trabajo junto a las autoridades federales, estatales, municipales y la comunidad para su implementación a partir del presente mes a través de mesas de trabajo con revisión periodo de los avances en compromisos adoptados por las partes.

La secretaria de Turismo se comprometió a dar seguimiento puntual al proyecto para que Sinaloa tenga un nuevo Pueblo Señorial.