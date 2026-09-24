$!Traslada Shriners a menor sinaloense electrocutado; suma 10 atenciones

Este jueves se concretó el traslado a Sacramento, California, del adolescente Ángel, de 15 años, quien sufrió una descarga eléctrica en Mazatlán y presenta quemaduras de tercer grado en aproximadamente 70 por ciento de su cuerpo.

El traslado se concretó con el apoyo de Shriners, organización que brinda atención especializada a menores con quemaduras graves y que ha intervenido en casos de pacientes sinaloenses que requieren tratamiento especializado.

Ángel permanecía internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde los médicos determinaron esperar 24 horas antes de realizar el traslado para estabilizar sus signos vitales y reducir los riesgos durante el vuelo.

Carlos Mijail Suárez Arredondo, director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, informó que el adolescente ya ha sido sometido a dos amputaciones como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el accidente.