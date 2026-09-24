$!Traslada Shriners a menor sinaloense electrocutado; suma 10 atenciones

Este jueves se concretó el traslado a Sacramento, California, del adolescente Ángel, de 15 años, quien sufrió una descarga eléctrica en Mazatlán y presenta quemaduras de tercer grado en aproximadamente 70 por ciento de su cuerpo.
El traslado se concretó con el apoyo de Shriners, organización que brinda atención especializada a menores con quemaduras graves y que ha intervenido en casos de pacientes sinaloenses que requieren tratamiento especializado.
Ángel permanecía internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde los médicos determinaron esperar 24 horas antes de realizar el traslado para estabilizar sus signos vitales y reducir los riesgos durante el vuelo.
Carlos Mijail Suárez Arredondo, director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, informó que el adolescente ya ha sido sometido a dos amputaciones como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el accidente.
El menor fue trasladado en una ambulancia aérea al Shriners Children’s de Sacramento, donde continuará su atención médica.
De acuerdo con los registros proporcionados sobre la atención de Shriners en Sinaloa, la organización ha atendido a menores por quemaduras ocasionadas por fuego, líquidos, combustible, electricidad, sustancias químicas y pirotecnia.
Entre los casos registrados, las quemaduras por fuego representan el mayor número de atenciones, con ocho pacientes, mientras que también se contabilizan casos derivados de descargas eléctricas y pirotecnia.
El trabajo de Shriners permite que menores con lesiones graves sean canalizados a unidades especializadas para recibir atención médica y continuar con procesos de recuperación y rehabilitación.