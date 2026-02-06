$!Trasladan a Texas a menor con quemaduras por accidente con gasolina en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 12 años, identificado como Felipe de Jesús, fue trasladado la tarde de este viernes hacia el Hospital Shriners en Galveston, Texas, tras sufrir graves quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo en un accidente doméstico ocurrido en la comunidad de La Higuerita.

En un comunicado se compartió que el siniestro se registró hace más de una semana, cuando el adolescente se encontraba realizando labores de reparación en una motocicleta.

De acuerdo con el testimonio de su madre, María Medina, Felipe de Jesús se impregnó accidentalmente de combustible y al producirse un chispazo, el líquido se encendió, provocándole severas lesiones.