$!Trasladan a Texas a menor con quemaduras por accidente con gasolina en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 12 años, identificado como Felipe de Jesús, fue trasladado la tarde de este viernes hacia el Hospital Shriners en Galveston, Texas, tras sufrir graves quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo en un accidente doméstico ocurrido en la comunidad de La Higuerita.
En un comunicado se compartió que el siniestro se registró hace más de una semana, cuando el adolescente se encontraba realizando labores de reparación en una motocicleta.
De acuerdo con el testimonio de su madre, María Medina, Felipe de Jesús se impregnó accidentalmente de combustible y al producirse un chispazo, el líquido se encendió, provocándole severas lesiones.
Tras el incidente, el menor fue internado en un hospital de la capital sinaloense, donde recibió atención médica durante una semana.
Sin embargo, ante la seriedad de las quemaduras localizadas principalmente en ambas piernas, el brazo y la mano izquierda, su familia buscó el apoyo de especialistas.
María relató que fue a través de las redes sociales que se enteró de la labor que realiza el Club Shriners de Culiacán.
Tras contactar a los integrantes de la organización y exponer el caso, se iniciaron los protocolos de atención necesarios para su traslado al extranjero.
Finalmente, la tarde de este viernes se concretó el traslado del menor en una ambulancia hacia el hospital especializado en la ciudad de Galveston, donde recibirá tratamiento avanzado para sus heridas.