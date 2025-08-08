Trasladarán operaciones del Hospital General de Guamúchil a hospitales de Mocorito y Angostura

El Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo informó que comenzó la reubicación progresiva de personal y servicios del Hospital General de Guamúchil hacia los hospitales de Mocorito y Angostura.

El motivo, indicó el funcionario estatal el pasado 30 de junio, es que el inmueble no cumple con las condiciones estructurales para seguir funcionando, por lo que permanecería suspendido mientras se construye un nuevo edificio.

“Ya se está haciendo la movilización del personal hacia Angostura y Mocorito, de hecho en Mocorito, ayer operaron a una persona herida de bala, y antes no se operaba, era muy complejo. Hoy tienes más cirujanos, tienes más personal, están haciendo sus operaciones, están trabajando”, comentó.

Explicó que la consulta externa no urgente se canalizará a centros de salud, mientras que ginecología y especialidades serán atendidas en Mocorito y Angostura.

En casos que requieran traslado, añadió habrá ambulancias disponibles para hacerlo.

El Secretario llamó al personal médico a colaborar con el proceso y aseguró que sus derechos laborales estarán garantizados.

“Yo apelo a que ellos (médicos) van a poder comprender esa parte que van a poder hacer el esfuerzo para trasladarse a las unidades a dar atención a la gente que más necesita. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos a que sus prestaciones, las obligaciones que tenemos como patrón, se vean solventadas, y que no tengan ningún problema,”, expresó.

Mencionó que se trabaja en disponer de transporte para su movilización.

”Ya hay unos acuerdos, de hecho, por lo que tengo entendido de que va a haber camiones para que ellos puedan ser trasladados”.

González Galindo informó que el Gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, donde se habría acordado impulsar la construcción del nuevo hospital.

Según el Secretario, el terreno ya fue identificado y la obra podría iniciar este año, con la expectativa de concluir en 2026.

“Yo creo que es viable, y que él ya lo vio con la Presidenta, ¿cuándo estaría listo?, seguramente va a ser hasta el siguiente año”, dijo.