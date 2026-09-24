$!Trazan ruta para intentar recuperar rentabilidad de la pesca de altamar en Sinaloa

Entre los planteamientos estuvieron los costos de producción, el precio del diésel marino, financiamiento para infraestructura, inspección y vigilancia, así como el retiro de embarcaciones.

Durante una reunión encabezada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, representantes de cooperativas, armadores y organismos pesqueros expusieron las principales dificultades que enfrentan para mantener la actividad.

La pesca de altamar en Sinaloa enfrenta problemas de rentabilidad que van desde el alto costo del diésel marino hasta las dificultades para acceder a financiamiento, infraestructura e inspección y vigilancia, por lo que autoridades estatales y federales acordaron establecer una ruta de trabajo para atender las demandas del sector.

La titular de Sader se comprometió a revisar cada una de las propuestas y plantear alternativas de solución conforme a los recursos disponibles, además de gestionar aquellos asuntos que requieran recursos adicionales.

“Mi compromiso con ustedes es entender la problemática, ordenar con los recursos que hoy tenemos para resolver la mayor parte de los problemas y donde haga falta recurso, plantearlo donde corresponda”, señaló López Gutiérrez.

La funcionaria federal pidió a los pescadores considerarla como una aliada y aseguró que se establecerá un programa de trabajo para definir las acciones que permitan atender la problemática del sector.

“Considérenme una aliada, considérenme en equipo con ustedes, vamos a encontrar la salida con un programa de trabajo clarísimo, y con el apoyo de la Gobernadora, vamos a sumar”, expresó.

Por su parte, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava respaldó la propuesta de construir un plan específico para recuperar la rentabilidad de la pesca de altamar y aseguró que su administración dará seguimiento a los acuerdos alcanzados durante el encuentro.

“Nos vamos de aquí a darle seguimiento a la propuesta que hace la secretaria Columba, un plan que tenga claridad de cuál es la ruta que hay que seguir para la rentabilidad de este sector de altamar, ya hay fechas y vamos en esa ruta”, dijo.

En la reunión participaron representantes de cooperativas y organizaciones pesqueras, entre ellos Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico; Jorge Medrano Freeman, director general de la Cámara Nacional de Pesca; Rodolfo Espinosa Gutiérrez, presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas Topo Viejo, y Patricia Cuevas Cota y José Carlos Sotelo Monge, representantes de organizaciones pesqueras de Topolobampo.

También participaron funcionarios estatales y federales vinculados con el sector, entre ellos Flor Emilia Guerra Mena, secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa; Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria General de Gobierno; Diego Aguerrebere, secretario de Economía; Francisco Javier Calderón, director general de Senasica, y Rigoberto Salgado Vázquez, titular de Conapesca.