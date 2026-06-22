Trazan sinaloenses rumbo económico al 2050; presentan 454 propuestas ante Codesin

Con la mira puesta en el año 2050 y el objetivo de posicionar a la entidad entre las 10 economías más importantes de México, la ciudadanía sinaloense presentó 454 aportaciones para definir el rumbo del Plan Económico de Largo Plazo, informó el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

La consulta, que permaneció abierta del 4 de mayo al 15 de junio de 2026, forma parte de la estrategia Sinaloa 10+ y, a través de este ejercicio, sinaloenses de diversas regiones y sectores compartieron su visión sobre las fortalezas que el estado debe conservar y los cambios necesarios para alcanzar un desarrollo competitivo y sostenible.

De acuerdo con los resultados de la consulta, los temas que los ciudadanos marcaron como prioritarios para el futuro del estado incluyen la educación, seguridad, infraestructura y oportunidades económicas.

Asimismo, destacaron la relevancia de la innovación, la sostenibilidad ambiental, la transformación digital y el fortalecimiento de sectores productivos tradicionales como el agro y el turismo.

Las propuestas recolectadas permitirán identificar las vocaciones económicas de cada territorio, buscando un desarrollo que no solo sea técnico, sino que responda a las aspiraciones de quienes habitan el estado.

Los resultados de la Consulta Pública Digital se integrarán al análisis técnico que desarrollan los especialistas sinaloenses del Equipo Técnico Multisectorial, junto con los insumos derivados de las mesas sectoriales realizadas en las regiones del estado durante mayo, entrevistas con expertos, líderes empresariales, academia, organizaciones sociales y actores nacionales e internacionales.

En cuanto a la distribución regional, la zona Centro-Norte lideró la participación con el 37 por ciento de las respuestas, seguida por la región Centro con un 29.5 por ciento, la región Norte contó con el 18.5 por ciento, después la región Sur con el 13.7 y otras distintas a Sinaloa contaron con el 1.3 por ciento con 6 respuestas.

Un dato relevante del ejercicio fue la alta participación de las nuevas generaciones con el 48.2 por ciento de los participantes se ubicó en el rango de 18 a 35 años, sumando un total de 219 respuestas de este sector demográfico.

El 39.4 por ciento representaban el rango de edad de 36 a 59 años con 179 respuestas, el 12.1 por ciento era de las personas de 60 o más años con 55 respuestas y las personas que eran menores de edad tenía el 0.2 con una respuesta.

El proceso de construcción de este plan cuenta con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo una metodología que busca fortalecer la planeación participativa y el consenso de largo plazo.

Con este ejercicio, Sinaloa avanza en la construcción de una agenda de desarrollo basada en participación ciudadana, evidencia y diálogo multisectorial.

El sector de actividad destaca de la siguientes manera:

Comercio y servicios: 28.0 por ciento con 127 respuestas.

Estudiantes y jóvenes: 17.6 por ciento con 80 respuestas.

Academia y educación: 12.3 por ciento con 56 respuestas.

Agro y agroindustria: 11.0 por ciento con 50 respuestas.

Gobierno / sector público: 7.3 por ciento con 33 respuestas.

Turismo: 6.4 por ciento con 29 respuestas.

Emprendimiento o startups: 4.4 por ciento con 20 respuestas.

Industria y manufactura: 3.5 por ciento con 16 respuestas.

Organizaciones civiles o sociales: 3.3 por ciento con 15 respuestas.

Salud: 2.2 por ciento con 10 respuestas.

Pesca y acuacultura: 1.5 por ciento con 7 respuestas.

Comunidad o grupo indígena: 0.4 por ciento con 2 respuestas.

Otro: 2.0 por ciento con 9 respuestas.

El sector económico de las propuestas destaca de la siguientes manera:

Agropecuario y agroindustria: 19.5 por ciento con 24 propuestas.

Educación: 10.6 por ciento con 13 propuestas.

Comercio: 10.6 por ciento con 13 propuestas.

Medio ambiente y gestión de recursos naturales: 8.1 por ciento con 10 propuestas.

Gobierno y sector público: 7.3 por ciento con 9 propuestas.

Servicios profesionales, científicos y técnicos: 6.5 por ciento con 8 propuestas.

Turismo, alojamiento y alimentos: 6.5 por ciento con 8 propuestas.

Construcción e infraestructura: 5.7 por ciento con 7 propuestas.

Energía y servicios públicos: 5.7 por ciento con 7 propuestas.

Pesca y acuacultura: 4.9 por ciento con 6 propuestas.

Industria y manufactura no alimentaria: 3.3 por ciento con 4 propuestas.

Transporte, logística y almacenamiento: 1.6 por ciento con 2 propuestas.

Servicios de apoyo a negocios: 1.6 por ciento con 2 propuestas.

Servicios de información y economía digital: 0.8 por ciento con 1 propuesta.

Servicios financieros y de seguros: 0.8 por ciento con 1 propuesta.

Salud y asistencia social: 0.8 por ciento con 1 propuesta.

Otro: 4.9 por ciento con 6 propuestas.