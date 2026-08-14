$!Tren de la Salud llevará consultas, estudios y medicamentos gratis a tres municipios de Sinaloa

El Tren de la Salud, conocido como Dr. Vagón regresará a Sinaloa para ofrecer consultas médicas, estudios, medicamentos y otros servicios gratuitos en Mazatlán, Guasave y El Fuerte, informó la Secretaría de Salud. La dependencia detalló que las jornadas de atención se realizarán del 17 de agosto al 4 de septiembre. El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, señaló que esta es otra ocasión más en que el Dr. Vagón llega a Sinaloa y que los servicios estarán dirigidos principalmente a las familias de las comunidades donde se instalará el tren.

“Agradecer a la fundación Doctor Vagón de Ferromex por una vez más y un año más llegar a Sinaloa a traer apoyos en este sentido. Durante estos días estarán brindando atención médica, consultas médicas, estudios de laboratorio, todo gratuito con la finalidad de apoyar a las familias sinaloenses que viven en esas comunidades. Una vez más, gracias al Gobierno Sinaloa y a la fundación Doctor Vagón por este apoyo que trae el Estado”, dijo. El programa contempla consultas de medicina general, ginecología, pediatría, oftalmología, odontología, geriatría, rehabilitación, optometría y audiología. También se realizarán estudios como mastografías, rayos X, ultrasonidos, electrocardiogramas y análisis de laboratorio, además de la entrega de medicamentos gratuitos.