$!Tren de la Salud llevará consultas, estudios y medicamentos gratis a tres municipios de Sinaloa

El Tren de la Salud, conocido como Dr. Vagón regresará a Sinaloa para ofrecer consultas médicas, estudios, medicamentos y otros servicios gratuitos en Mazatlán, Guasave y El Fuerte, informó la Secretaría de Salud.
La dependencia detalló que las jornadas de atención se realizarán del 17 de agosto al 4 de septiembre.
El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, señaló que esta es otra ocasión más en que el Dr. Vagón llega a Sinaloa y que los servicios estarán dirigidos principalmente a las familias de las comunidades donde se instalará el tren.
“Agradecer a la fundación Doctor Vagón de Ferromex por una vez más y un año más llegar a Sinaloa a traer apoyos en este sentido. Durante estos días estarán brindando atención médica, consultas médicas, estudios de laboratorio, todo gratuito con la finalidad de apoyar a las familias sinaloenses que viven en esas comunidades. Una vez más, gracias al Gobierno Sinaloa y a la fundación Doctor Vagón por este apoyo que trae el Estado”, dijo.
El programa contempla consultas de medicina general, ginecología, pediatría, oftalmología, odontología, geriatría, rehabilitación, optometría y audiología.
También se realizarán estudios como mastografías, rayos X, ultrasonidos, electrocardiogramas y análisis de laboratorio, además de la entrega de medicamentos gratuitos.
La primera parada será en Mazatlán, del 17 al 21 de agosto, en la Estación de Ferrocarril ubicada sobre avenida Ferrocarril, en la colonia Santa Elena. Ahí, además de los servicios médicos, se realizarán 50 cirugías de pterigión.
Después se trasladará a León Fonseca, Guasave, donde permanecerá del 24 al 28 de agosto en la Estación de Ferrocarril.
Finalmente, estará en El Fuerte del 31 de agosto al 4 de septiembre, en la Estación de Trenes. En este municipio también se contempla una jornada de esterilización de entre 500 y 800 mascotas.