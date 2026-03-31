Tres horas después, Ayuntamiento de Culiacán confirma agresión a unidad oficial, pero desconoce identidad de la víctima

Casi tres horas después del ataque armado contra una camioneta oficial en la colonia Villa Universidad, el Ayuntamiento de Culiacán confirmó la agresión, pero señaló que no cuenta con la identidad de la víctima.

“El Ayuntamiento de Culiacán, lamenta los hechos ocurridos en Villa Universidad la tarde de este martes 31 de marzo, donde una persona resultó herida a bordo de una unidad asignada a las sindicatura de Tepuche”.

“Se precisa que, hasta las 18:50 horas, no se cuenta con la identidad de la víctima, por lo que se está a la espera de qué el personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la determine”, señaló.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas de este martes, sobre la calle Galileo, entre Sócrates y Universo, donde una unidad oficial asignada a la sindicatura de Tepuche fue atacada a balazos.

En el sitio, elementos del Ejército Mexicano localizaron el vehículo con múltiples impactos, principalmente en la puerta del conductor y el parabrisas.

En el interior se encontraba la víctima, quien fue hallada sin vida tras la agresión.

Fue hasta las 18:50 horas cuando el Ayuntamiento de Culiacán emitió una tarjeta informativa en la que lamentó lo ocurrido y confirmó que el ataque se dio en una unidad oficial, aunque sin precisar la identidad de la persona.

De manera extraoficial, la víctima ha sido identificada como Héctor Bartolo Zamudio Ríos, quien se desempeñaba como síndico de Tepuche y que este martes concluiría funciones en el cargo.

El ataque ocurrió a pocos metros de un centro de rehabilitación donde previamente se han reportado hechos violentos.