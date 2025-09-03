Tres menores permanecen en terapia intensiva por rickettsia en Sinaloa

La Secretaría de Salud del Estado informó que tres pacientes pediátricos se encuentran hospitalizados en terapia intensiva debido a complicaciones por Rickettsia. Se trata de un niño de dos años, uno de 13 y otro de 14. Además, otros dos menores reciben atención médica en condición estable.

El Secretario Cuitláhuac González Galindo explicó que en lo que va del año se han registrado 33 contagios en la entidad, siendo Culiacán, Ahome, Guasave y El Fuerte los municipios con mayor incidencia.

“Tenemos tres casos graves, un niño de dos años, uno de 13 y uno de 14 años, están en terapia intensiva, se les está dando toda la atención médica, sin embargo, son enfermedades muy complejas”, indicó.

La rickettsiosis, transmitida principalmente por garrapatas, puede confundirse con dengue debido a la similitud de sus síntomas, que incluyen fiebre, dolor muscular y óseo, malestar abdominal y erupciones en la piel.

Por ello, González Galindo llamó a extremar cuidados en el manejo de animales domésticos, con especial atención en su higiene.

El funcionario añadió que la Secretaría de Salud mantiene un operativo activo en las comunidades afectadas, con visitas casa por casa y labores de fumigación en los alrededores.