$!Tres niños tocan la campana al vencer el cáncer en el IMSS Sinaloa

En el Hospital General Regional número uno, de Culiacán, se tocaron las campanas, ya que tres menores, de 8, 10 y 11 años, lograron lo que hace meses parecía una batalla cuesta arriba, vencer a la leucemia aguda linfoblástica. Tras un largo camino de consultas, hospitalizaciones y un riguroso tratamiento médico, los tres pacientes pediátricos alcanzaron la meta de su recuperación, marcando el cierre de un ciclo de lucha y el inicio de una nueva oportunidad de vida.

Rodeados de sus familias, médicos y enfermeras, los pequeños hicieron sonar el metal que simboliza la resiliencia ante la adversidad. Para el personal de salud, este sonido es la culminación de un esfuerzo multidisciplinario que involucró a especialistas en oncología pediátrica, psicología, trabajo social y enfermería.

La delegada del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, enfatizó que cada una de estas historias representa un triunfo no solo para los pacientes, sino para toda la institución. ”Cada campanada representa una historia de vida, de esfuerzo y de esperanza. Para nosotros, es un orgullo ser parte de estos momentos que simbolizan una nueva oportunidad para nuestras niñas y niños”, expresó.

La recuperación de estos tres menores no fue un proceso aislado, ya que el instituto destacó que el tratamiento incluyó un acompañamiento integral tanto para los pacientes como para sus familias, reconociendo que un diagnóstico de cáncer impacta profundamente en todo el entorno cercano. Este logro en el Hospital General número uno pone de manifiesto la importancia crítica de la detección oportuna y el acceso a tratamientos especializados para combatir padecimientos de alta complejidad.