$!Tres obras financiadas con deuda incumplen plazos de entrega en Culiacán; una más está en riesgo en Guasave

Tres obras públicas financiadas con recursos provenientes de deuda contratada por el Gobierno de Sinaloa rebasaron sus fechas de entrega sin estar concluidas, mientras que un cuarto proyecto presenta un rezago que pone en riesgo su terminación antes del vencimiento del contrato, en diciembre de 2026.
De acuerdo con los registros del portal de la Secretaría de Obras Públicas, actualizados a noviembre de 2026, los cuatro proyectos representan una inversión contratada de mil 107 millones 989 mil 559.41 pesos y se desarrollan en Culiacán y Guasave.
Las tres obras que ya incumplieron sus plazos corresponden a la primera y segunda etapa del Malecón margen izquierda y enlaces con puentes del sector Pedro Infante, así como al enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez, todas en Culiacán.
La primera etapa del Malecón tenía como fecha de conclusión el 19 de septiembre de 2026, pero registra un avance físico de 84 por ciento, mientras que su avance financiero alcanza 99.9 por ciento, equivalente a prácticamente la totalidad de los 295 millones 054 mil 377.03 pesos contratados.
Esto significa que, aunque quedan pendientes 16 puntos porcentuales de trabajos físicos, prácticamente todo el presupuesto ya fue ejercido.
En el caso del enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez, cuyo contrato ascendió a 257 millones 153 mil 309.19 pesos, el plazo de entrega venció el 27 de septiembre. La plataforma reporta un avance físico de 84 por ciento y uno financiero de 90.1 por ciento, sin que aparezca una fecha real de conclusión.
La segunda etapa del Malecón margen izquierda tenía como fecha límite el 11 de octubre de 2026. Sin embargo, presenta un avance físico de apenas 61 por ciento y financiero de 72 por ciento, pese a que se contrataron 306 millones 52 mil 803.90 pesos para su construcción.
Esta obra es la que mantiene la mayor proporción de trabajos pendientes entre los tres proyectos con plazos vencidos, con 39 por ciento de ejecución física todavía por realizar.
A estos rezagos se suma el puente Las Glorias-Bellavista, en el municipio de Guasave, que tiene una inversión contratada de 249 millones 729 mil 69.29 pesos y cuya fecha de entrega está programada para el 10 de diciembre de este año.
A un mes de vencer el plazo contractual, la obra registra apenas 38 por ciento de avance físico, frente a un avance financiero de 61.9 por ciento. El proyecto comenzó el 9 de abril de 2025 y fue adjudicado a la empresa MERIBO, S.A. de C.V.
En conjunto, las cuatro obras muestran una diferencia entre los recursos financieros reportados y los trabajos físicos ejecutados, particularmente en la primera etapa del Malecón y en el puente Las Glorias-Bellavista.
Los proyectos forman parte de las obras realizadas durante la actual administración estatal con recursos provenientes de financiamientos autorizados por el Congreso local.
Al asumir el Gobierno de Sinaloa en 2021, la actual administración recibió deudas y pasivos heredados de los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel por 17 mil 141 millones de pesos, de acuerdo con información divulgada por el propio Gobierno estatal en enero de 2025, durante la conferencia La Semanera.
Entre esos compromisos se encontraba una multa de 2 mil 300 millones de pesos impuesta por el Servicio de Administración Tributaria, derivada de irregularidades en auditorías fiscales de la administración anterior.
Para cubrirla, el Congreso del Estado autorizó en enero de 2025 la contratación de un financiamiento por hasta 2 mil 300 millones de pesos, cuyos recursos serían destinados a obra pública.
Posteriormente, en diciembre de 2025, el Poder Legislativo aprobó otro dictamen para permitir al Gobierno estatal contratar financiamientos por hasta 2 mil 200 millones de pesos, destinados a proyectos productivos y obra pública en los 20 municipios de Sinaloa.
De acuerdo con los antecedentes de la administración estatal, para el cierre de 2027 se proyecta haber abonado 14 mil 262 millones de pesos a los compromisos financieros heredados, mientras que el resto permanecería pendiente para el siguiente Gobierno.
Entre las obras ejecutadas con recursos de estos financiamientos se encuentran la construcción de una escuela en Valle Alto, en Culiacán, por 65 millones 805 mil 335.89 pesos; las dos etapas del Malecón margen izquierda, por más de 601 millones de pesos, y el enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez, por 257 millones 153 mil pesos.
También se han destinado recursos a pavimentaciones, puentes y obras hidráulicas en diferentes municipios. Una de las zonas con mayor concentración de proyectos es Ahome, particularmente el área costera de Topolobampo, presentada por el Gobierno federal como un polo de desarrollo.
Mientras el Gobierno estatal ha planteado la obra pública como uno de los destinos de los financiamientos contratados, los registros oficiales muestran que tres de los proyectos de mayor inversión en Culiacán no cumplieron con sus fechas de entrega y que el puente Las Glorias-Bellavista enfrenta un rezago importante a pocas semanas de su vencimiento contractual.