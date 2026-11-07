$!Tres obras financiadas con deuda incumplen plazos de entrega en Culiacán; una más está en riesgo en Guasave

Tres obras públicas financiadas con recursos provenientes de deuda contratada por el Gobierno de Sinaloa rebasaron sus fechas de entrega sin estar concluidas, mientras que un cuarto proyecto presenta un rezago que pone en riesgo su terminación antes del vencimiento del contrato, en diciembre de 2026. De acuerdo con los registros del portal de la Secretaría de Obras Públicas, actualizados a noviembre de 2026, los cuatro proyectos representan una inversión contratada de mil 107 millones 989 mil 559.41 pesos y se desarrollan en Culiacán y Guasave. Las tres obras que ya incumplieron sus plazos corresponden a la primera y segunda etapa del Malecón margen izquierda y enlaces con puentes del sector Pedro Infante, así como al enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez, todas en Culiacán.

La primera etapa del Malecón tenía como fecha de conclusión el 19 de septiembre de 2026, pero registra un avance físico de 84 por ciento, mientras que su avance financiero alcanza 99.9 por ciento, equivalente a prácticamente la totalidad de los 295 millones 054 mil 377.03 pesos contratados. Esto significa que, aunque quedan pendientes 16 puntos porcentuales de trabajos físicos, prácticamente todo el presupuesto ya fue ejercido. En el caso del enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez, cuyo contrato ascendió a 257 millones 153 mil 309.19 pesos, el plazo de entrega venció el 27 de septiembre. La plataforma reporta un avance físico de 84 por ciento y uno financiero de 90.1 por ciento, sin que aparezca una fecha real de conclusión.

La segunda etapa del Malecón margen izquierda tenía como fecha límite el 11 de octubre de 2026. Sin embargo, presenta un avance físico de apenas 61 por ciento y financiero de 72 por ciento, pese a que se contrataron 306 millones 52 mil 803.90 pesos para su construcción. Esta obra es la que mantiene la mayor proporción de trabajos pendientes entre los tres proyectos con plazos vencidos, con 39 por ciento de ejecución física todavía por realizar. A estos rezagos se suma el puente Las Glorias-Bellavista, en el municipio de Guasave, que tiene una inversión contratada de 249 millones 729 mil 69.29 pesos y cuya fecha de entrega está programada para el 10 de diciembre de este año.