Triángulo Dorado no es un nombre oficial, hay que enfocarnos en llevar bienestar a la ciudadanía, dice Alcalde de Badiraguato

“No es un nombre oficial, no tenemos porque mortificarnos, nuestra preocupación tiene que ser y debe ser generar progresos para nuestros pueblos, nuestra preocupación tiene que ser llevarles bienestar a las familias de esa zona de Sinaloa, de Durango y Chihuahua”, explicó José Paz López Elenes.

Por su parte el presidente municipal de Badiraguato explicó que no existe tal nombre y pidió que no se le mayor importancia al asunto.

No existe el Triangulo Dorado y no hay que darle importancia, el trabajo de los funcionarios es realizar obras sociales y llevar bienestar a la ciudadanía dijo el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes.

“Es un hecho sin precedentes esa carretera México 24, tiene muchos años que todo mundo la promete y que nadie la cumple (...) esto va a generar desarrollo económico para nuestro municipio, no es poca cosa que esa carretera México 24 nos lleve a una red de carreteras que nos conduzca al sur de Estados Unidos”, agregó.

Retén en Badiraguato

Ante el incidente donde un grupo de civiles armados interceptó una camioneta de prensa que acompañaba al Presidente en la gira por Sinaloa, el Alcalde de Badiraguato aseguró que el municipio es un lugar tranquilo y seguro para visitar.

“Badiraguato es un municipio que está tranquilo, podrá haber eventualidades que puede haber en cualquier parte, pero que eso lo haga un municipio peligroso, yo no permitiría que nadie lo diga, porque no lo es, Badiraguato no es un municipio peligroso”, aseguró López Elenes.

Expresó que nunca ha presenciado retenes de civiles armados en Badiraguato pese a recorrer constantemente las carreteras y rúas del municipio. También negó haber recibido algún informe del incidente, por lo que dijo desconocer el hecho.

“Yo viajo en todos los caminos vecinales y nunca me ha tocado ver a mí un retén ni ningún grupo armado así como ví la nota, yo me enteré por la nota periodística”, anunció el alcalde.

“Yo no puedo aceptarlo porque yo ni lo ví ni nadie me lo reportó, personal de mi gobierno, a mi carga estuvo viajando días antes, durante y en todo momento estuvo viajando para ver cuestiones de la gira presidencial, a atenderles, a ayudar, facilitarles las cosas y nadie, nadie reportó ningún evento de esa naturaleza”, concluyó.