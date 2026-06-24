Tribunal Electoral de Sinaloa confirma registro de candidato al Consejo Estatal del PAN

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa confirmó por unanimidad la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante la cual se declaró procedente el registro de un candidato al Consejo Estatal de ese instituto político en Sinaloa.

La determinación se dio al resolver un juicio promovido por un militante que solicitaba revocar la resolución identificada con la clave CJ/JIN/019/2026, al considerar que la autoridad partidista había vulnerado los principios de fundamentación y motivación, congruencia interna y externa, así como el principio de exhaustividad.

De acuerdo con los argumentos del actor, el candidato impugnado presuntamente no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 22 y 24 de los Lineamientos para la Integración y Desarrollo de la Asamblea Estatal del PAN en Sinaloa, por lo que consideró indebida la validación de su registro.

Sin embargo, al analizar el caso, el Tribunal Electoral determinó que la Comisión de Justicia del PAN sí fundamentó y motivó adecuadamente su resolución, además de que actuó de manera congruente y exhaustiva al resolver la controversia.

Magistradas y magistrados señalaron que el candidato cuestionado no fue sometido a un nuevo dictamen debido a que su registro ya había sido revisado y aprobado desde septiembre de 2025.

Asimismo, establecieron que la obligación de verificar nuevamente los requisitos de elegibilidad aplicaba únicamente a la militancia que originalmente impugnó y a quienes se les ordenó la reposición del procedimiento.

El Tribunal también consideró que no existía una sentencia definitiva que hubiera sancionado al candidato impugnado, por lo que se encontraba exento de una nueva revisión de los requisitos de elegibilidad.

Con base en estos elementos, el Teesin resolvió confirmar la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN y mantener la validez del registro del candidato al Consejo Estatal del partido en Sinaloa.