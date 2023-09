El Tribunal Electoral Federal retiró de su sesión pública de este miércoles el proyecto que se discutiría para la posibilidad de regresarle la Presidencia Municipal de Culiacán a Jesús Estrada Ferreiro.

Los primeros minutos de la sesión pública de este miércoles 20 de septiembre, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó su orden del día en el que se retiró el proyecto que revisaba el tema de la alcaldía de Estrada Ferreiro.

La sesión de este miércoles incluye 41 medios de impugnación contenidos en 38 proyectos, y únicamente el que concernía a Jesús Estrada Ferreiro fue retirado.

”Precisando que el recurso de reconsideración 227 de este año ha sido retirado”, leyó el secretario del Tribunal al iniciar la sesión.

El orden del día, y el retiro del proyecto que correspondía a Estrada Ferreiro, fue votado por unanimidad.

El proyecto 227/2023 presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenía la posibilidad de reinstalar al ex Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro como titular del Ejecutivo municipal.

”Se revoca la resolución del Tribunal de Sinaloa y se ordena la reinstalación del recurrente en el cargo de Presidente Municipal de Culiacán”, se establece en el proyecto que sería leído y votado, a favor o en contra, este miércoles.

En la sesión no se detalló el motivo por el cual el proyecto haya sido retirado, ni se determinó si este sería presentado en futuras sesiones.

El pasado martes el ex Alcalde denunció mediante un vídeo difundido en redes sociales que habían personas del Gobierno de Sinaloa trabajando para entorpecer su proceso presentado en instancias federales.

”Esta es una perversidad exagerada, esta es violencia política en mi contra, es persecución política”, arremetió Estrada Ferreiro.

”¿Cómo es posible que muevan la gente para que vaya a México a la Sala Superior porque piensan que van a sobornar magistrados?”.

Jesús Estrada Ferreiro fue el Alcalde electo en Culiacán en las elecciones 2018 y 2021, abanderado por el partido Morena. El 10 de junio de 2022, a solicitud de la Fiscalía General de Sinaloa, el Congreso de Sinaloa lo destituyó para retirarle el fuero y enfrentara dos procesos penales, uno por discriminación y otro por ejercicio indebido del servicio público.

En este mismo periodo el Congreso de Sinaloa inició dos juicios políticos contra Estrada Ferreiro, uno por no aplicar la Ley de Agua Potable de Sinaloa al no admitir descuentos en los recibos de agua para adultos mayores, y el otro por no aplicar la Ley de Seguridad de Sinaloa al no homologar las pensiones a viudas de policías municipales.

Cuatro días antes de su destitución, el 6 de junio Estrada Ferreiro solicitó al Cabildo municipal una licencia por seis meses para enfrentar los procesos en su contra; pero el Congreso de Sinaloa realizó la destitución y otorgó la Presidencia Municipal al Alcalde sustituto Juan de Dios Gámez Mendívil.

La asignación de Gámez Mendívil como Alcalde fue criticada, debido a que es ahijado de bautizo del Gobernador Rubén Rocha Moya.

El 28 de julio de 2022, Estrada Ferreiro fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad y discriminación, denunciado por viudas de policías que señalan que durante una manifestación el ex Alcalde las agredió verbalmente.

El 18 de octubre de 2022 el político sinaloense fue vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, al contratar 40 camiones recolectores de basura sin una licitación de por medio. En este proceso penal Estrada Ferreiro se encuentra acusado junto con su Comité de Adquisición.

Sobre el contrato sin licitación el ex Alcalde ha sostenido que el ejercicio se realizó de esta forma debido a la pandemia por coronavirus y la inmediata necesidad de la población de disponer de las unidades recolectoras de basura.

El 6 de diciembre de 2022, cuando concluyeron los seis meses de licencia, Estrada Ferreiro acudió al Ayuntamiento de Culiacán a pedir su reinstalación, pero esta le fue negada pues ya existía una disposición del Congreso de Sinaloa y de la Fiscalía Estatal.