$!¿Tu niño o niña está muy inquieta? Así puedes acompañarle en el proceso de aislamiento por la pandemia

“Niños que no pueden estar tranquilos, que están teniendo problemas para comer, problemas para dormir, niños que no pueden sin aburrirse un ratito que, por ejemplo, no pueden estar sin el teléfono, la pantalla, el celular, la televisión, los videojuegos un ratito porque ya están desesperados”, añadió.

“Entonces, claro que hay afectaciones porque muchos niños no se están pudiendo reflejar en otros niños de la misma edad que ellos y al mismo tiempo, los papás tampoco pueden compararlo con otros niños, incluso los maestros, como tú lo dices, por la atención en línea, incluso los maestros no están pudiendo comprar ciertas habilidades de unos niños a otros y eso está reduciendo, o relentizando los procesos de desarrollo para muchos niños”, advirtió.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS MADRES O PADRES?

Las madres y padres de familia o tutores a cargo de los menores no pueden sustituir la convivencia con otros niños porque no son su iguales, es decir, no pueden proyectar con su hijo lo que otro infante haría, pero pueden buscar qué sí pueden hacer.

“A lo mejor buscar hacer videollamadas, creo que la tecnología nos ha salvado mucho en ese sentido durante la pandemia, entre primitos, entre amiguitos”, sugirió.

“Buscar escenarios donde pueda convivir con los otros, respetando medidas y respetando espacios para evitar contagios, eso siempre va a ser la prioridad, cuidar la parte física”, agregó.

Pueden buscar qué herramientas utilizar para darle a los infantes esos momentos de salida para que tengan contacto con otros.

Otra acción que los adultos acompañen a los niños en este proceso y validen las emociones que les expresan.

“Es muy, muy, muy común que nos lleguen a la consulta niños deprimidos, niños ansiosos que la frase que te dicen es que ‘mis problemas no son importantes’”, lamentó la sicóloga.

En ocasiones los infantes expresan sus sentimientos como extrañar a sus amigos, y es algo que los padres y madres no pueden arreglar pero sí pueden acompañarlos.

“Sí puedo aceptar tu emoción y acompañarte, ‘bueno, hijo, siento mucho que no puedas ir ahorita con tus amigos ¿se te ocurre algo que podamos hacer tú y yo?’ y entonces estar en ese acompañamiento constante con el niño para que dentro de ese proceso que no puede llevar con normalidad, al menos no se sienta solo, al menos que no sienta que está a la deriva y que no tiene con quien platicar”, expuso.

“Porque a lo mejor él nos dice que extraña a sus amiguitos y nosotros le salimos con problemas económicos o con cosas que a lo mejor para nosotros son más importantes pero hay que entender que para el niño es de verdad importante y no nada más por una necesidad emocional, incluso hasta por desarrollo”, señaló.

Además del acompañamiento y validación de los sentimientos, los adultos deben aprovechar espacios para hacer cosas con ellos y jugar.