Turismo Municipal invita a retomar la vida nocturna pese a percepción de inseguridad en Culiacán

Luego de que el INEGI ubicó a Culiacán como la segunda ciudad del país donde la población se siente más insegura, la directora de Turismo Municipal, Adalay Montoya Castro, llamó a la ciudadanía y a los visitantes a salir de noche y disfrutar de la ciudad, sosteniendo que la percepción de inseguridad no refleja necesariamente las condiciones actuales.

Señaló que la percepción de inseguridad evoluciona de manera lenta, ya que permanece influida por los meses de violencia que ha enfrentado el Municipio.

“Sí hubo unos meses donde hubo una crisis, pues obviamente, aunque de ahí en adelante todo esté seguro la percepción de las personas tarda en cambiar porque queda como que este resentimiento ante la seguridad”, expresó.

Montoya Castro aseguró que los eventos organizados por el Ayuntamiento durante este año se han desarrollado sin incidentes y con el respaldo de operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno.

“Por nuestra parte podemos decir que en todos los eventos que hemos realizado a lo largo del año han sido eventos donde la seguridad ha estado totalmente cubierta, no ha pasado absolutamente nada y pues ese evento no será la excepción”, aseguró.

Al ser cuestionada sobre si actualmente es posible salir de noche en Culiacán, respondió que sí e hizo un llamado a la población a retomar las actividades nocturnas.

"Sí, ya, ya salgan todos. Hemos estado trabajando muy de la mano con seguridad, regularmente tenemos muchas reuniones con ellos y la verdad es que se trabajan a la par muchos operativos en coordinación de los tres niveles de Gobierno", dijo.

Agregó que, aunque en ocasiones no sean visibles las patrullas en las calles, eso no significa que no exista vigilancia.

Además, afirmó que, desde su experiencia como ciudadana, no ha dejado de realizar sus actividades habituales por la situación de seguridad.

"Yo he hecho mi vida 100 por ciento normal, no he dejado de salir, no he dajado de hacer mi vida, no he dejado de trabajar y he vivido un Culiacán muy tranquilo, y un Culiacán donde me he sentido seguro", comentó.

Como ejemplo, mencionó el evento realizado recientemente en el monumento a Cuauhtémoc, conocido popularmente como “La Canasta”, organizado por ciudadanos por el partido de México contra Inglaterra en el Mundial varonil 2026, el cual, dijo, demostró que es posible desarrollar actividades nocturnas sin incidentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Inegi, correspondiente al segundo trimestre de 2026, el 90.8 por ciento de la población de 18 años y más de Culiacán consideró inseguro vivir en la ciudad, lo que la ubicó como la segunda con mayor percepción de inseguridad en el país, solo por debajo de Irapuato.

La cifra aumentó respecto al 84.4 por ciento registrado en marzo de este año y se mantuvo en el mismo nivel observado en junio de 2025.