Turistas en Altata celebran la Semana Santa frente al mar

El espíritu de la Semana Santa se apoderó del puerto con la realización del Altata Pachanga Fest 2026, evento que por segundo día consecutivo congregó a miles de personas en el Malecón.

Bajo el sol y el ambiente costero, turistas y locales se entregaron a la algarabía en un entorno 100 por ciento familiar, donde la música y la gastronomía regional fueron los protagonistas principales.

Con este evento, Altata, Navolato, sigue conquistando a visitantes nacionales con su tradición y belleza natural.

La jornada del viernes estuvo marcada por los acordes de La Cualita y el estilo de Jesús Ojeda y sus Parientes, quienes junto a El Reno y Clave JRS pusieron a bailar a la multitud que llenó el paseo costero.

El festival busca no solo el entretenimiento, sino también el fortalecimiento del turismo local y la convivencia entre los asistentes.

La fiesta musical continuará este sábado con la esperada actuación de Los Intocables del Norte, además de La ZRP, Bule Band y Régulo.

Para culminar el periodo festivo, el domingo se presentará un elenco integrado por Los Sheles, La Zta, Maestría Suprema y Ed Naya para las familias que eligieron a Altata como su destino de descanso en esta temporada vacacional.