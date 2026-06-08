Turistas en Mazatlán se sienten seguros, dice Gobernadora

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, afirmó que los turistas se sienten seguros de visitar Mazatlán debido a las estrategias de seguridad implementadas por los tres órdenes de Gobierno.

Señaló que la llegada de nuevos elementos de seguridad forma parte de los esfuerzos que se realizan para reforzar la estrategia en distintas regiones de la entidad.

“Es por eso que están llegando refuerzos aquí al Estado y seguiremos implementando, como ya lo dije, las estrategias que tenemos en seguridad”, expresó.

Precisó que actualmente se contempla el arribo de 590 elementos que serán distribuidos en distintos municipios de Sinaloa, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la llegada de más efectivos en los próximos días.

Bonilla Valverde también destacó la respuesta obtenida durante la celebración del Día de la Música en Mazatlán, evento que reunió a más de 30 mil asistentes y alrededor de 500 artistas en distintos escenarios del Centro Histórico.

“Refrenda la seguridad que sienten los turistas al venir a Mazatlán, visitarlo, estar en estos eventos tan bonitos como el que hubo este fin de semana, que fue la Fiesta de la Música, donde disfrutaron turistas de todo el País”, comentó.

Asimismo, resaltó que mayo fue un mes histórico para el sector turístico de Mazatlán, de acuerdo con información compartida por las autoridades municipales.

“Seguiremos recibiendo, estoy segura, a más turistas. De hecho, la Presidenta Municipal comentaba que Mazatlán este mes de mayo fue un mes donde recibió muchos turistas que históricamente esto no se veía otros años”, señaló.

Bonilla Valverde aseguró que su Gobierno impulsará acciones en materia de seguridad, bienestar y promoción cultural.

“Seguiremos refrendando la seguridad, el bienestar y este tipo de eventos culturales para todos los ciudadanos”, afirmó.