$!UAdeO busca $76 millones extra; advierte déficit de 105 millones para este año

La Universidad Autónoma de Occidente busca obtener 76 millones de pesos adicionales a su presupuesto para hacer frente al déficit financiero que enfrenta, principalmente por el crecimiento de su gasto en nómina.
El Rector de la institución, Pedro Flores Leal, acudió al Congreso del Estado, donde sostuvo una reunión con integrantes de las comisiones de Hacienda Pública y Administración y de Educación, para exponer las necesidades presupuestales de la universidad.
Flores Leal explicó que la UAdeO cerró el año pasado con un déficit de 46 millones de pesos, acumulado desde 2024, y advirtió que para este año la proyección apunta a un déficit de alrededor de 105 millones de pesos.
“Ese déficit se ha venido acumulando desde 2024. El tema, nada más para darnos una idea, de la nómina de nuestra universidad este año es de 943 millones de pesos; es 94 millones mayor de todo el presupuesto. Es decir, lo que tenemos no nos alcanza solo para cubrir el tema de la nómina, donde son mayormente maestros y maestras que atienden a más de 23 mil estudiantes y 24 mil seguramente este ciclo escolar”, expresó.
El Rector indicó que el incremento salarial y la contratación de más personal para atender el crecimiento de la matrícula han presionado las finanzas de la institución.
“En el 2024 nos tocó platicar con el señor Gobernador e hicimos una proyección en aumentar 76 millones al presupuesto cada año; en 2025 la Federación nos dijo que no podía y el Gobierno del Estado nos pagó los 76 millones y, tras reuniones, buscamos que el siguiente año fuera mitad Estado, mitad Federación, sin embargo, no se ha dado”, señaló.
El Diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Comisión de Educación, aseguró que se revisarán los planteamientos presentados por la Universidad y destacó la importancia de garantizar los recursos para las instituciones educativas de Sinaloa.
“Decirle que desde la Comisión de Educación vamos a revisar todo lo que usted nos ha planteado y que tenga la plena confianza y certeza de que podremos todos de nuestra parte, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la Universidad y todas las instituciones de educación puedan tener los recursos necesarios y condiciones para desarrollar algo que es fundamental, que es la educación”, mencionó.
El planteamiento será revisado durante el proceso de análisis del presupuesto estatal, con la intención de determinar si es posible incorporar recursos adicionales para atender las necesidades financieras de la UAdeO.