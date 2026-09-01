$!UAdeO busca $76 millones extra; advierte déficit de 105 millones para este año

La Universidad Autónoma de Occidente busca obtener 76 millones de pesos adicionales a su presupuesto para hacer frente al déficit financiero que enfrenta, principalmente por el crecimiento de su gasto en nómina.

El Rector de la institución, Pedro Flores Leal, acudió al Congreso del Estado, donde sostuvo una reunión con integrantes de las comisiones de Hacienda Pública y Administración y de Educación, para exponer las necesidades presupuestales de la universidad.

Flores Leal explicó que la UAdeO cerró el año pasado con un déficit de 46 millones de pesos, acumulado desde 2024, y advirtió que para este año la proyección apunta a un déficit de alrededor de 105 millones de pesos.

“Ese déficit se ha venido acumulando desde 2024. El tema, nada más para darnos una idea, de la nómina de nuestra universidad este año es de 943 millones de pesos; es 94 millones mayor de todo el presupuesto. Es decir, lo que tenemos no nos alcanza solo para cubrir el tema de la nómina, donde son mayormente maestros y maestras que atienden a más de 23 mil estudiantes y 24 mil seguramente este ciclo escolar”, expresó.