La Facultad de Educación Física y Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa abrirá en diciembre el registro para integrar a un nuevo grupo en el Programa para el Adulto Mayor El especialista en prescripción del ejercicio para la salud, José Aldo Hernández Murúa, coordinador del programa, dio a conocer que esta iniciativa se ha consolidado como un aliado para garantizar una calidad de vida durante la vejez. La actividad física programada retrasa el envejecimiento y previene padecimientos crónicos como diabetes, problemas cardiovasculares y osteoporosis. Aunque antes era para empleados y jubilados de la institución, hoy la convocatoria está abierta para brindar un servicio más general a la sociedad.

Mantener el cuerpo en movimiento mejora la flexibilidad, fortalece músculos y estructura ósea, disminuyendo el riesgo de caídas o fracturas. Por ello, la convocatoria está dirigida a personas mayores de 60 años, sin límite de edad, siempre que las valoraciones previas determinen una participación segura. “Principalmente, el objetivo es mejorar la salud músculo-esquelética, mejorar la capacidad funcional, la calidad de vida y estamos también viendo todo lo que tiene que ver con mejorar la masa muscular”, precisó Hernández Murúa, coordinador del Programa para el Adulto Mayor.

El responsable del PAM mencionó que, una vez realizado el registro, se evalúa a los posibles participantes con la finalidad de establecer de manera individual y científica los programas por desarrollar. De este modo, se busca cumplir con el propósito de ir más allá de los cambios corporales, impactando en la salud mental y emocional de los inscritos. “Una vez que se hace el listado de todos los interesados, nosotros vemos la capacidad de atención; es decir, cuántas personas se van a atender. Normalmente nos llegan entre 100 y 120 personas o más; sin embargo, explicamos que, por la capacidad de atención y para que tengan un servicio de calidad, no podemos desbordar la capacidad con todo el que llegue. Es un programa con un procedimiento muy estricto”, apuntó Hernández Murúa.