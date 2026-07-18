$!UAS activa operativo de seguridad para resguardar planteles durante el periodo vacacional

La Universidad Autónoma de Sinaloa implementó un operativo de seguridad en todos sus planteles e instalaciones con motivo del periodo vacacional, que se desarrollará del 17 de julio al 7 de agosto, informó el director de Personal, Ricardo Chávez Cabrales.

El funcionario explicó que el resguardo de las instalaciones estará a cargo del personal de vigilancia y veladores de la institución, quienes trabajarán en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Indicó que también se contará con el apoyo del Ejército y de Protección Civil, corporaciones que realizarán rondines preventivos en los perímetros de los campus y atenderán cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el receso escolar.