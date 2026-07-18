$!UAS activa operativo de seguridad para resguardar planteles durante el periodo vacacional

La Universidad Autónoma de Sinaloa implementó un operativo de seguridad en todos sus planteles e instalaciones con motivo del periodo vacacional, que se desarrollará del 17 de julio al 7 de agosto, informó el director de Personal, Ricardo Chávez Cabrales.
El funcionario explicó que el resguardo de las instalaciones estará a cargo del personal de vigilancia y veladores de la institución, quienes trabajarán en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.
Indicó que también se contará con el apoyo del Ejército y de Protección Civil, corporaciones que realizarán rondines preventivos en los perímetros de los campus y atenderán cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el receso escolar.
Chávez Cabrales señaló que el objetivo del operativo es concluir el periodo vacacional con saldo blanco en los distintos campus y unidades organizacionales de la universidad.
Añadió que el personal encargado de la seguridad recibe capacitación de manera permanente mediante programas impulsados por la Dirección de Bienestar Universitario y adaptados por la Dirección de Personal.
Asimismo, informó que recientemente se fortalecieron las labores de vigilancia con la entrega de equipos de radiocomunicación, los cuales facilitarán la coordinación entre el personal encargado del resguardo de las instalaciones durante el periodo vacacional.