$!UAS advierte retraso en transferencia federal y riesgo en pago de la segunda quincena de enero

Mediante un comunicado dirigido al Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y al Subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, la institución señaló que, con el respaldo del Gobierno del Estado de Sinaloa, la documentación requerida fue enviada oportunamente a las autoridades federales competentes, con el objetivo de garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento de los compromisos laborales.

La Universidad Autónoma de Sinaloa informó que, pese a haber cumplido en tiempo y forma con los trámites administrativos establecidos en la normatividad federal para la firma y operación del Convenio de Apoyo Financiero 2026, los recursos correspondientes al mes de enero aún no han sido transferidos a sus cuentas.

La UAS indicó que, aunque la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habían comprometido la entrega del recurso a más tardar este jueves 5 de febrero, hasta el momento no se ha concretado la transferencia, lo que genera preocupación ante la posibilidad de no cubrir el pago de la segunda quincena de enero a trabajadores académicos y administrativos, tanto activos como jubilados.

Ante esta situación, la Universidad hizo un llamado a las autoridades federales para que se liberen de manera inmediata los recursos correspondientes, subrayando la importancia del salario como sustento de las familias del personal universitario.

Asimismo, la institución expresó su reconocimiento a las demandas de la planta laboral y manifestó su solidaridad, al tiempo que exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a la información oficial y a permanecer unida ante las acciones colectivas que pudieran convocarse para garantizar el ingreso de las y los trabajadores.