UAS advierte riesgo de paro por falta de recursos; no alcanza para cubrir segunda quincena de junio

La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta una situación financiera crítica que podría derivar en un paro de labores e incluso comprometer el arranque del próximo ciclo escolar, advirtió el Rector Jesús Madueña Molina al señalar que la institución ya no cuenta con recursos suficientes para cubrir la segunda quincena de junio.

Explicó que la UAS ha logrado cumplir con el pago de salarios correspondientes a la segunda quincena de abril y de mayo, pero reconoció que las finanzas actuales ya no permiten garantizar el siguiente compromiso de nómina.

“Ya batallamos para pagar la segunda de abril, para pagar la segunda de mayo y ahorita, con la administración que tenemos, no completamos para la segunda de junio. Así está la cosa”, expresó.

Madueña Molina indicó que la Universidad mantiene gestiones ante el Gobierno federal y estatal para obtener recursos extraordinarios que permitan solventar el déficit financiero.

Detalló que han sostenido reuniones con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí; con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Egresos, quienes han mostrado disposición para apoyar a la institución.

“Hemos trabajado fuertemente en México con Mario Delgado, con Ricardo Villanueva, con Carlos Ibarra, con la Subsecretaría de Egresos. Hay el compromiso de ayudarnos, pero no nos dicen cuándo ni cuánto”, señaló.

El Rector reconoció que, de no concretarse un respaldo financiero en el corto plazo, la posibilidad de un paro universitario sigue latente.

“Si no nos ayudan, la Universidad ya no va a poder caminar”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que la UAS ha cumplido con las exigencias federales en materia de cobertura educativa, pero consideró que no ha existido reciprocidad por parte de las autoridades federales.

“Siempre nos han exigido cobertura universal, hemos cumplido cabalmente con todos los compromisos, pero no hay reciprocidad por parte de la Federación”, manifestó.

Madueña Molina alertó que la falta de recursos podría afectar la operación de la institución en un momento en que se prepara el ingreso de una nueva generación de estudiantes.

Indicó que próximamente se harán públicos los resultados del examen diagnóstico y que alrededor de 50 mil jóvenes serán admitidos para el siguiente ciclo escolar.

No obstante, descartó que reducir la matrícula sea una solución al problema financiero.

“Eso no resuelve el tema. Lo que se necesita es que se resuelva la parte que le falta a la Universidad”, afirmó.

Entre las principales demandas de la institución se encuentra el reconocimiento de horas de asignatura y plazas académicas que actualmente no son consideradas dentro del financiamiento federal.

“No nos reconocen las horas de asignatura. Nos deben aproximadamente 90 mil horas de las 140 mil que tenemos; tampoco muchos tiempos completos. Además de ello, no ha habido apoyo extraordinario en los últimos tres años”, sostuvo.

Sobre las reuniones con autoridades educativas federales, el Rector dijo que los funcionarios reconocen el trabajo realizado por la Universidad, aunque insistió en que el principal requerimiento es presupuestal.

“Nos felicitan en todas las reuniones, pero nosotros no ocupamos felicitaciones, ocupamos recursos”, asentó.