UAS alista obras por más de $21 millones; incluye hospital para grandes especies

La Universidad Autónoma de Sinaloa inició el proceso para contratar obras de ampliación y mejoras en la infraestructura educativa en cuatro planteles, que en conjunto contemplan un presupuesto base de 21 millones 740 mil 028.78 pesos.

De acuerdo con las convocatorias publicadas por la institución, los trabajos se realizarán con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2026 y con recursos propios institucionales, según corresponda a cada proceso.

La primera convocatoria contempla dos obras para el nivel medio superior, con un presupuesto conjunto de 6 millones 200 mil 175 pesos.

Una de ellas corresponde a la Preparatoria Villa Unión, en Mazatlán, donde se contempla el adosamiento de sanitarios en planta baja y un aula en el primer nivel, con una inversión base de 3 millones 100 mil 175 pesos.

La segunda será en la Preparatoria Guasave Diurna, extensión Terahuito, donde se proyecta la construcción de tres aulas con estructura regional, con un presupuesto de 3 millones 100 mil pesos.

Ambos proyectos tienen previsto iniciar el 26 de octubre de 2026 y concluir el 28 de febrero de 2027, en un plazo de 126 días.

En una segunda convocatoria, la UAS incluyó dos obras financiadas con recursos propios institucionales, por un monto conjunto de 15 millones 539 mil 853.78 pesos.

Para el Centro de Estudios Superiores del Rosario se contempla la continuación del módulo 01, en su segundo nivel, con la construcción de seis aulas, con un presupuesto base de 6 millones 547 mil 001.17 pesos.

Mientras que en Culiacán se proyecta la construcción de un Hospital de Grandes Especies para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con un presupuesto base de 8 millones 992 mil 852.61 pesos.

Esta última obra es la de mayor monto de las cuatro contempladas en las convocatorias.

Los fallos están previstos para el 23 de octubre, mientras que el inicio de los trabajos está programado para el 26 de octubre.