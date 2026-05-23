$!UAS aplica examen de admisión a 50 mil aspirantes; mantendrá cobertura universal, asegura

Cerca de 50 mil jóvenes presentaron este sábado el Examen Institucional de Admisión y de Diagnóstico de la Universidad Autónoma de Sinaloa para ingresar al ciclo escolar 2026-2027. Durante la jornada la institución reiteró que mantendrá su compromiso de cobertura universal, por sexto año consecutivo, pese a las dificultades financieras. La aplicación del examen inició en la Facultad de Medicina Culiacán, donde la secretaria general de la UAS, Yuniba Brun Corona, encabezó el arranque en representación del rector Jesús Madueña Molina, acompañada de autoridades universitarias.





Durante su mensaje, Brun Corona agradeció a madres y padres de familia por confiar en la institución para la formación académica de sus hijos, además de reconocer a los aspirantes por elegir a la Casa Rosalina. “A nuestras estimadas y estimados aspirantes que hoy presentan el examen de ingreso a nuestra Universidad, felicidades. Hoy, 23 de mayo, es el día de las y los estudiantes, y qué mejor manera de celebrarlo que labrando su futuro a través de este examen de admisión”, expresó. La funcionaria detalló que la Universidad preparó espacios para cerca de 21 mil aspirantes de nivel medio superior y 28 mil de nivel superior en las cuatro unidades regionales del estado, en un proceso supervisado por notarios públicos y certificado bajo la Norma ISO 9001.





Indicó que la institución cuenta con espacios disponibles en 43 unidades académicas y 60 extensiones de preparatoria distribuidas en todo Sinaloa. En el nivel superior, explicó, los aspirantes buscan ingresar a alguno de los 171 programas educativos que ofrece la Universidad en modalidades escolarizada, mixta y virtual. Además, mil 747 jóvenes realizaron el examen en línea para ingresar a programas virtuales. Para la jornada participaron más de 5 mil universitarios entre personal académico, administrativo, directivos, monitores y estudiantes voluntarios.



