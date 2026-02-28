$!UAS coloca pancartas en apoyo a Sheinbaum durante visita a Culiacán

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) colocó pancartas con mensajes de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en distintos puntos del Malecón Nuevo, vialidad que forma parte de la ruta prevista para su traslado hacia el arranque de obra del Hospital de Especialidades.
Las mantas fueron instaladas a lo largo del bulevar, una de las principales arterias de la ciudad, por donde se prevé el paso del convoy presidencial rumbo al evento oficial programado en la carretera Culiacán–Imala.
En los mensajes se expresa apoyo institucional hacia la mandataria federal en el marco de su visita a la capital sinaloense, donde encabezará el inicio de los trabajos de construcción del nuevo hospital, proyecto anunciado como parte del fortalecimiento de la infraestructura de salud en la entidad.
El Hospital de Especialidades estará ubicado sobre la carretera Culiacán–Imala, en una zona donde actualmente se realizan adecuaciones para el arranque formal de la obra. Autoridades federales y estatales participarán en el acto protocolario.
La visita de Sheinbaum Pardo forma parte de una gira de trabajo por la entidad, en la que se contemplan actividades relacionadas con proyectos de infraestructura y programas federales.