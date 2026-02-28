$!UAS coloca pancartas en apoyo a Sheinbaum durante visita a Culiacán

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) colocó pancartas con mensajes de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en distintos puntos del Malecón Nuevo, vialidad que forma parte de la ruta prevista para su traslado hacia el arranque de obra del Hospital de Especialidades.

Las mantas fueron instaladas a lo largo del bulevar, una de las principales arterias de la ciudad, por donde se prevé el paso del convoy presidencial rumbo al evento oficial programado en la carretera Culiacán–Imala.