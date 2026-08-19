UAS construirá preparatoria en Villa Juárez tras donación de terreno

La Universidad Autónoma de Sinaloa contará con un terreno para construir una extensión de la Unidad Académica Preparatoria Navolato en Villa Juárez, luego de que el Ayuntamiento de Navolato formalizó la donación de un predio de una hectárea.

El acuerdo fue concretado durante una reunión entre el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, y el Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza.

El terreno se ubica en la Colonia del Valle, en Villa Juárez, una de las sindicaturas con mayor población del Municipio, por lo que la nueva infraestructura busca ampliar el acceso al bachillerato para jóvenes de esta comunidad.

“Gracias a ti, Presidente, porque gracias a la voluntad que le pusiste, hoy tenemos un terreno en Villa Juárez en donde vamos a construir nuestra preparatoria. Muchas gracias, Presidente, y agradécele también al Cabildo”, expresó Madueña Molina.

Bojórquez Berrelleza señaló que continuarán las gestiones para concretar el proyecto y agradeció a la Universidad por dar seguimiento a la solicitud del municipio.

“Estamos avanzando en las gestiones, seguiremos trabajando y muchísimas gracias, Doctor, por recibirnos y por querer mucho a nuestro municipio de Navolato y ese compromiso”, manifestó.

La construcción de la preparatoria permitiría que estudiantes de Villa Juárez y comunidades cercanas puedan cursar el nivel medio superior sin trasladarse hasta la cabecera municipal de Navolato o Culiacán, lo que reduciría gastos y tiempos de traslado.

En la reunión también participaron Elizabeth Castillo Cabrera, secretaria de Administración y Finanzas de la UAS, y Dalia Lebiram Sauceda Sánchez, directora de la Unidad Académica Preparatoria Navolato.

De acuerdo con la Universidad, el proyecto busca atender la demanda educativa de una zona donde convergen familias dedicadas principalmente a actividades agrícolas, población indígena y jornaleros migrantes.

La donación del predio representa el primer paso para avanzar en la construcción de la infraestructura que permitirá ampliar la cobertura de educación media superior de la UAS en Villa Juárez.