UAS creará Centro de Inteligencia Artificial y lanzará maestría especializada

Belém Angulo

La Universidad Autónoma de Sinaloa creará un Centro de Inteligencia Artificial y pondrá en marcha una maestría especializada en esta disciplina, anunció el rector Jesús Madueña Molina.

El rector informó que el proyecto será presentado este lunes ante el Consejo Universitario, donde también se someterá a aprobación el calendario escolar del próximo ciclo y se informará sobre las gestiones financieras realizadas por la institución.

“Hoy vamos a crear el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad y se va a lanzar la convocatoria de una maestría”, declaró.

Explicó que el nuevo centro estará adscrito a la Dirección General de Investigación y Posgrado, dependencia que coordinará tanto el funcionamiento del espacio como el desarrollo del programa de posgrado.

Madueña Molina señaló que la UAS cuenta con investigadores especializados en inteligencia artificial y destacó que una académica de la Unidad Regional Sur obtuvo el año pasado un reconocimiento en un concurso internacional celebrado en Canadá.

Indicó que el impulso a esta área responde al llamado para que las universidades públicas desarrollen proyectos relacionados con la inteligencia artificial y formen recursos humanos especializados.

Además del nuevo centro, el Consejo Universitario aprobará el calendario escolar para el ciclo 2026-2027 y conocerá un informe sobre las gestiones realizadas por la Rectoría ante autoridades federales.