UAS cubre quincena y adeudos con IMSS y SAT; revisan recargos ante Infonavit

La Universidad Autónoma de Sinaloa informó que ya cubrió el pago de la quincena a su personal y que regularizó adeudos fiscales y de seguridad social que mantenía pendientes de meses anteriores, de acuerdo con declaraciones del Rector Jesús Madueña Molina.

Detalló que se cumplió con el pago correspondiente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, al que agradeció por la disposición mostrada durante el proceso de regularización.

“Ya se pagó la quincena, ya pagamos al Seguro Social, le agradezco mucho al Instituto Mexicano del Seguro Social porque son muy pacientes de la situación de la universidad, nos hicieron descuentos en recargos”, expresó.

Asimismo, informó que también se liquidaron los montos pendientes ante el Servicio de Administración Tributaria, correspondientes a los meses de diciembre y enero.

“Le pagamos al SAT todo lo que tuvimos pendiente del mes de diciembre, del mes de enero”, indicó.

En relación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, señaló que actualmente se encuentran en pláticas para revisar los recargos que se han aplicado, los cuales calificó como elevados.

“Estamos hoy en pláticas para revisar lo del infonavit”, mencionó.

Agregó que sostuvo comunicación con el Gobernador del Estado para exponer la situación y solicitar apoyo en la gestión ante el organismo.

“Yo hablé con el Gobernador el viernes porque nos están poniendo el Infonavit recargos muy caros. Me dijo el Gobernador que iba a hablar con el delegado del infonavit”, puntualizó.

Las declaraciones se dan en el contexto de las acciones emprendidas por la Universidad para regularizar su situación financiera y cumplir con las obligaciones fiscales y de seguridad social correspondientes a su plantilla laboral.