UAS da una semana más a aspirantes con ficha para terminar su proceso de preinscripción

CULIACÁN._ Luego de que este viernes 21 de marzo culminó el periodo de preinscripción para el ciclo escolar 2025-2026 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, se dará una semana adicional para que los jóvenes que ya cuenten con ficha terminen todo el proceso y garanticen tener acceso al examen de diagnóstico y de admisión.

“Estamos esperando que los jóvenes terminen el proceso, todavía hay algunos que no han terminado el proceso para quedar debidamente preinscritos. Aquí el llamado es pedirles a los jóvenes que tienen su ficha y que no han hecho el procedimiento, que lo hagan, porque los tiempos ya están por finalizar”, expresó el Rector Jesús Madueña Molina.

Indicó que se asignaron alrededor de 52 mil fichas en las cuatro unidades regionales, de las cuales poco más de 20 mil corresponden a nivel medio superior y poco más de 30 mil a nivel superior; de acuerdo con los términos de la Convocatoria del Proceso de Admisión 2025, el periodo general de preinscripciones comprendía del 17 de febrero al 21 de marzo.

“Vamos a dar una semana más, es decir, los que tienen ficha y aún no han terminado el proceso tendrán todavía la semana que entra para poderlo hacer, y el que no lo haga ya no tendrá derecho a hacer su examen en el mes de mayo”, dijo.

Madueña Molina reiteró que la demanda de ingreso sigue siendo muy alta en las carreras del área de la salud y en arquitectura, donde no son suficientes los espacios que se tienen.

“Pero seguiremos haciendo el esfuerzo por tener cobertura universal sobre todo en el nivel medio superior y en la mayoría de las carreras, salvo, repito, lo que es el área de la salud y arquitectura”, expresó.