UAS debe ajustar plantilla de confianza y jubilaciones para mejorar sus finanzas: Diputada Tere Guerra

La Diputada María Teresa Guerra Ochoa se pronunció sobre la situación financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego de que la institución solicitara un nuevo apoyo al Gobierno federal.

Señaló que la casa de estudios necesita optimizar el uso de sus recursos, así como revisar la estructura de su planta laboral, particularmente en lo referente al personal de confianza, al considerar que existe un número elevado que podría representar excesos en el gasto administrativo.

“Yo creo que también desde los institucional se debe reforzar a reducir la plantilla laboral de confianza, así como disminuir las prestaciones excesivas que existen dentro del personal” expresó.

Indicó además que tanto el Gobierno federal como el estatal han mostrado disposición para otorgar apoyos económicos a la Universidad; sin embargo, subrayó que la institución debe acompañar estos recursos con estrategias de eficiencia interna.

Guerra Ochoa también mencionó que la UAS ha mantenido esquemas de jubilación con montos que, dijo, en algunos casos superan los límites establecidos por la Ley.

En ese sentido, reconoció que existe inconformidad entre algunos trabajadores jubilados ante posibles ajustes en sus percepciones, aunque consideró que dichas medidas podrían ser necesarias para mejorar la viabilidad financiera de la institución.

“Creo que la reingeniería debe pasar por revisar algunas jubilaciones que rebasan los topes establecidos a nivel federal. Yo considero que institucionalmente se pueden y se deben seguir haciendo esfuerzos. Si bien aún existe controversia sobre este tema, entiendo que hay un número de personas jubiladas que no están de acuerdo con estos descuentos; sin embargo, creo que desde las instituciones se debe mostrar voluntad y también apelamos a que desde el Gobierno Federal haya una respuesta”, enfatizó.

Expresó su confianza en que se realicen las modificaciones necesarias y se fortalezca la ingeniería financiera de la Universidad, al destacar que se trata de una de las instituciones educativas más importantes del Estado.