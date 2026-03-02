$!UAS e Infonavit pactan convenio de regularización; garantizan vivienda a trabajadores universitarios

Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio y los derechos laborales de su personal, la Universidad Autónoma de Sinaloa formalizó un Convenio de Reconocimiento y Regularización de adeudos fiscales con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

El acuerdo, signado por el Rector Jesús Madueña Molina, permite a la UAS ponerse al corriente con las aportaciones patronales, asegurando que los empleados universitarios mantengan vigente su acceso a créditos para vivienda.

La regularización se concretó bajo el marco de la campaña ‘Cumplamos Juntos’, la cual otorgó a la UAS un beneficio del 95 por ciento de descuento en multas y actualizaciones. Para liquidar el saldo pendiente, se estableció un esquema de 12 parcialidades mensuales.

“Con esta acción reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la responsabilidad institucional y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Regularizar esta situación brinda certeza jurídica y financiera a la Universidad, evita mayores cargas económicas y garantiza la protección de los derechos de vivienda de nuestras y nuestros trabajadores”, expresó Madueña Molina.

Dentro de los compromisos adquiridos por la Universidad destacan el cumplimiento puntual de los pagos mensuales pactados, la cobertura total de las aportaciones vigentes y futuras y la retención y entrega oportuna de las amortizaciones de crédito de los trabajadores.