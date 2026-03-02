$!UAS e Infonavit pactan convenio de regularización; garantizan vivienda a trabajadores universitarios

Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio y los derechos laborales de su personal, la Universidad Autónoma de Sinaloa formalizó un Convenio de Reconocimiento y Regularización de adeudos fiscales con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.
El acuerdo, signado por el Rector Jesús Madueña Molina, permite a la UAS ponerse al corriente con las aportaciones patronales, asegurando que los empleados universitarios mantengan vigente su acceso a créditos para vivienda.
La regularización se concretó bajo el marco de la campaña ‘Cumplamos Juntos’, la cual otorgó a la UAS un beneficio del 95 por ciento de descuento en multas y actualizaciones. Para liquidar el saldo pendiente, se estableció un esquema de 12 parcialidades mensuales.
“Con esta acción reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la responsabilidad institucional y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Regularizar esta situación brinda certeza jurídica y financiera a la Universidad, evita mayores cargas económicas y garantiza la protección de los derechos de vivienda de nuestras y nuestros trabajadores”, expresó Madueña Molina.
Dentro de los compromisos adquiridos por la Universidad destacan el cumplimiento puntual de los pagos mensuales pactados, la cobertura total de las aportaciones vigentes y futuras y la retención y entrega oportuna de las amortizaciones de crédito de los trabajadores.
Durante el acto, Madueña Molina aclaró que los retrasos en los pagos al instituto fueron consecuencia de la compleja situación financiera que atraviesa la institución, donde se ha optado por priorizar el pago de los salarios de la planta laboral.
“Este mes de febrero logramos ponernos al corriente con el SAT con aproximadamente 135 millones de pesos; destinamos 245 millones al Seguro Social y, en el caso del Infonavit , realizamos un abono de 135 millones. El resto, cerca de 122 millones, se manejará vía convenio. Hacemos el esfuerzo de estar bien con todas las instituciones”, señaló.
Por su parte, el director de Prestaciones Sociales de la UAS, Jorge Amid Castellanos Navarro, calificó el convenio como un esquema ordenado, sostenible y transparente para cumplir con las obligaciones en materia de vivienda.
Finalmente, Jesús Navarro Aispuro, gerente de Recaudación Fiscal del Infonavit en Sinaloa, reconoció la voluntad de la Universidad por regularizar su situación, destacando que este esfuerzo brinda la garantía necesaria para que los universitarios accedan a una vivienda digna.