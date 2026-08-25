UAS felicita a Graciela Domínguez tras su nombramiento como Gobernadora interina de Sinaloa

La Universidad Autónoma de Sinaloa felicitó a Graciela Domínguez Nava por su nombramiento como Gobernadora interina de Sinaloa, realizado este martes por el Congreso del Estado.

A través de un posicionamiento institucional firmado por el Rector Jesús Madueña Molina, la Casa Rosalina manifestó su respeto a las instituciones del Estado y a los procedimientos establecidos en el marco constitucional y legal vigente.

La UAS destacó que Domínguez Nava es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de esta institución, por lo que le extendió una felicitación además de expresar su disposición para mantener una relación institucional, respetuosa y colaborativa con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Universidad señaló que dicha relación deberá privilegiar la estabilidad, la gobernabilidad y el bienestar de la sociedad sinaloense.

“Como institución comprometida con la educación pública, el desarrollo, la cultura de paz y la justicia social, refrendamos nuestra disposición de aportar nuestras capacidades y talento en favor de Sinaloa”, estableció.

Asimismo, UAS hizo un llamado a los actores políticos y sociales a ponderar la unidad, la legalidad, el diálogo y el interés colectivo para preservar la armonía y el desarrollo del Estado.

El posicionamiento fue emitido este 25 de agosto y suscrito por Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.