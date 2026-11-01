UAS fija hasta 6 meses para pagar equipo tecnológico que exige entregar en 30 días

La Universidad Autónoma de Sinaloa estableció un plazo de 30 días naturales para que el proveedor ganador de una licitación de equipo tecnológico entregue los bienes, mientras que el pago podría extenderse hasta seis meses, de acuerdo con las condiciones previstas en la convocatoria.

El procedimiento, identificado como licitación pública nacional presencial LPN-UAS-FP-06-2026, contempla la adquisición de computadoras, laptops, tabletas, monitores, proyectores, impresoras, equipos de respaldo de energía y dispositivos para infraestructura de redes, entre otros productos.

En las bases, la institución establece que el pago se realizará en un periodo de entre tres y seis meses, sujeto a la disponibilidad de sus ingresos propios. La condición aplica una vez que el proveedor haya entregado los bienes y presentado la factura correspondiente.

La convocatoria fue publicada el 30 de octubre de 2026 y señala que los equipos deberán entregarse en el almacén ubicado en el Campus Rafael Buelna, en Culiacán, dentro de los 30 días naturales posteriores a la firma del contrato.

La compra incluye también switches, routers, puntos de acceso inalámbrico, antenas de internet satelital, discos duros, unidades de almacenamiento de estado sólido, memorias RAM, cartuchos de tóner, cámaras web, micrófonos, cables y otros accesorios informáticos.

Los equipos deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la universidad. Las bases también contemplan requisitos de garantía y autenticidad para los productos, así como documentación técnica y administrativa para acreditar el cumplimiento de las condiciones de la licitación.

Para participar, los interesados deberán pagar 5 mil pesos por las bases. El calendario del procedimiento establece el 5 de noviembre como fecha límite de inscripción, mientras que la junta de aclaraciones está programada para el 6 de noviembre, a las 10:00 horas.

La presentación y apertura de propuestas está prevista para el 13 de noviembre, a la misma hora.

La UAS indicó que la adquisición se financiará con recursos propios. Las bases de la licitación pueden consultarse en el portal de Compranet Sinaloa y en los medios institucionales señalados en la convocatoria.