UAS garantiza pago de la primera quincena de junio, pero advierte riesgo para cubrir la siguiente

La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con recursos para cubrir la quincena correspondiente al 15 de junio; sin embargo, enfrenta serias dificultades financieras para garantizar el pago de la segunda quincena del mes, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

Explicó que la institución atraviesa una situación económica complicada debido a compromisos financieros heredados del año pasado y a la falta de apoyo extraordinario por parte de la Federación.

“Para hoy esta quincena sí tenemos recursos, pero lo que no tenemos recursos es para el tema de la segunda quincena”, señaló.

Respecto a la posibilidad de que los sindicatos universitarios convoquen a un paro laboral ante la incertidumbre financiera, afirmó que los trabajadores tienen el derecho de exigir el cumplimiento de sus prestaciones y salarios.

“El sindicato tiene toda la facultad como representante de los trabajadores de exigir. Nosotros estamos coordinados para poder exigir en México”, expresó.

El Rector detalló que recientemente sostuvo comunicación con Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien le informó que continúan las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para obtener recursos extraordinarios que permitan a la institución hacer frente a sus compromisos financieros.

Según explicó, la UAS cerró 2025 con una deuda de 698 millones de pesos con el Gobierno del Estado, además de adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria.

De enero a mayo, la Universidad ha destinado mil 9 millones de pesos al pago de esos compromisos financieros, incluyendo 390 millones de pesos abonados al Gobierno del Estado y 619 millones de pesos a instituciones federales.

A pesar de esos pagos, aún quedan pendientes 599 millones de pesos con organismos federales y 308 millones de pesos con el Gobierno estatal, montos que continuarán cubriéndose durante los próximos meses.

“La Universidad está financieramente muy vulnerada”, reconoció.

Madueña Molina señaló que el Gobierno de Sinaloa ha respaldado las gestiones realizadas ante la Federación, aunque admitió que la administración estatal no cuenta con la capacidad financiera para resolver por sí sola la situación presupuestal de la casa de estudios.

“Hay que ser conscientes de que el Estado no tiene capacidad financiera para resolvernos; quien debe dar esa respuesta es la Federación”, sostuvo.

El Rector recordó que la Federación se comprometió a respaldar económicamente a la universidad una vez concretada la reforma laboral universitaria, compromiso que, aseguró, aún no se ha materializado.

En cuanto al monto requerido para cubrir una quincena, indicó que la nómina universitaria asciende aproximadamente a 270 millones de pesos.

Pese al panorama financiero, aseguró que las actividades académicas continúan con normalidad y que la institución trabaja para concluir adecuadamente el actual semestre, mientras avanza el proceso de admisión para el próximo ciclo escolar.

Asimismo, adelantó que los resultados del examen de ingreso podrían darse a conocer durante esta o la próxima semana.

Recordó que la UAS mantendrá cobertura universal en la mayoría de sus programas educativos, con excepción de Medicina, Odontología y Arquitectura, carreras en las que la demanda supera la capacidad disponible.