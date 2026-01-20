$!UAS garantiza pago de primera quincena de enero tras respaldo del Gobierno estatal

La Universidad Autónoma de Sinaloa informó que se encuentra en condiciones de cubrir el pago correspondiente a la primera quincena del mes de enero, luego del respaldo otorgado por el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

A través de un aviso dirigido a la comunidad universitaria, la administración central de la UAS detalló que el pago se realizará por las vías acostumbradas, lo que permitirá dar certeza a trabajadores docentes y administrativos, tanto activos como jubilados.

Asimismo, se dio a conocer que fue firmado un Convenio de Apoyo Financiero entre autoridades estatales y universitarias, el cual será remitido de forma inmediata a la Federación, con el objetivo de que el recurso asignado a la Universidad para el ejercicio fiscal 2026 sea entregado de manera oportuna.