$!UAS garantiza pago de primera quincena de enero tras respaldo del Gobierno estatal

La Universidad Autónoma de Sinaloa informó que se encuentra en condiciones de cubrir el pago correspondiente a la primera quincena del mes de enero, luego del respaldo otorgado por el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.
A través de un aviso dirigido a la comunidad universitaria, la administración central de la UAS detalló que el pago se realizará por las vías acostumbradas, lo que permitirá dar certeza a trabajadores docentes y administrativos, tanto activos como jubilados.
Asimismo, se dio a conocer que fue firmado un Convenio de Apoyo Financiero entre autoridades estatales y universitarias, el cual será remitido de forma inmediata a la Federación, con el objetivo de que el recurso asignado a la Universidad para el ejercicio fiscal 2026 sea entregado de manera oportuna.
De acuerdo con la información oficial, este procedimiento permitirá garantizar el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución, relacionadas con la docencia, la investigación y la extensión universitaria, consideradas pilares del quehacer académico de la máxima casa de estudios de Sinaloa.
En el comunicado, el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, expresó un agradecimiento al Gobernador del Estado.
“La disposición y apoyo han sido fundamentales para seguir avanzando hacia mejores tiempos en la máxima casa de estudios de las y los sinaloenses”, señaló.
El posicionamiento ocurre en un contexto de atención a los compromisos financieros de la institución, particularmente en lo relacionado con el pago de salarios y la continuidad de las actividades universitarias en el arranque del año.