UAS garantiza próxima quincena pese a crisis financiera: secretaria general

La próxima quincena para trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa está garantizada, pese a la crisis financiera que enfrenta la institución aseguró la secretaria general de la institución, Yuniba Brun Corona.

Durante el arranque del Examen Institucional de Admisión y Diagnóstico, afirmó que el Rector Jesús Madueña Molina continúa realizando gestiones ante autoridades estatales y federales para obtener recursos extraordinarios.

“Por lo pronto la quincena siguiente, de acuerdo a lo que él (el Rector) nos ha estado señalando y las cifras de nuestra Secretaría de Administración y Finanzas, tengo entendido que está garantizada, sacrificando algunas cosas”, declaró.

Brun Corona señaló que el Rector ha priorizado el pago de salarios para proteger el patrimonio de miles de familias que dependen de la universidad.

“Él tiene una visión humanista. Él dice: ‘vamos garantizando antes que nada las quincenas. Vamos garantizando lo que es el recurso económico, que es el patrimonio de miles de familias que formamos parte de la Universidad’”, expresó.

La Secretaria General también se refirió a las manifestaciones y advertencias de suspensión de actividades realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, y consideró que existe entendimiento entre ambas partes frente a la crisis.

Indicó que su labor en defensa de los derechos laborales, mientras la administración universitaria mantiene negociaciones con la Federación para evitar medidas drásticas.

“No podemos decirle a las y los trabajadores de la institución que vengan a trabajar si no se les paga la quincena”, advirtió.

Añadió que el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, mantiene comunicación con la rectoría y continúan las gestiones para conseguir apoyo extraordinario.

Reconoció además el respaldo otorgado por el Gobierno de Sinaloa mediante préstamos y facilidades financieras, aunque señaló que esos apoyos son insuficientes para resolver el problema estructural de la universidad.

“Son paliativos, pero nos están apoyando”, comentó.

La UAS advirtió esta semana sobre el riesgo de suspender actividades sustantivas por falta de recursos, en medio de una crisis financiera derivada, según la institución, de la ausencia de apoyos extraordinarios federales durante los últimos tres años.