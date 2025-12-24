UAS informa transferencia de recursos para pago de aguinaldo 2025 a personal universitario

La Universidad Autónoma de Sinaloa informó que ya fue realizada la transferencia de los recursos correspondientes al aguinaldo 2025 para el personal universitario, como resultado de las gestiones institucionales llevadas a cabo ante las instancias correspondientes.

A través de un comunicado emitido por la Administración Central, la institución detalló que la Secretaría de Administración y Finanzas de la UAS efectuó la transferencia de los recursos, por lo que el pago comenzará a reflejarse conforme a los tiempos establecidos por las instituciones bancarias.

“Ya ha hecho la transferencia de los recursos por concepto de aguinaldo 2025”, señaló la Universidad en el documento difundido este martes.

La UAS precisó que, por temas administrativos, los bancos Santander y Banorte, según corresponda a cada trabajador, serán los encargados de liberar los recursos durante el transcurso del día, conforme a los horarios habituales de dispersión de pagos.

“Por temas administrativos los bancos Santander y Banorte según corresponda, liberan los recursos el día de hoy en los horarios plenamente establecidos para el pago a los trabajadores”, indicó la institución.

En el comunicado, la Universidad reiteró que continuará con las gestiones necesarias para cubrir esta prestación al resto del personal, incluyendo a los empleados activos de confianza, así como otros pagos pendientes correspondientes al presente año.

“Nuestro compromiso es continuar en la gestión intensa para cubrir esta importante prestación a los empleados activos de confianza, así como los pendientes del presente año”, expuso.

Asimismo, la UAS agradeció de manera explícita el respaldo del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el proceso de gestión de los recursos para el pago del aguinaldo.

“Agradecemos una vez más, el apoyo y disposición incondicional del Gobernador, doctor Rubén Rocha Moya para avanzar positivamente en el pago que nos ocupa”, señaló.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la comunidad universitaria para mantenerse atenta a la información oficial que se dará a conocer en los próximos días, en relación con el avance en el cumplimiento de esta prestación.

“A la Comunidad Universitaria le reiteramos una vez más, la invitación a estar unidos y atentos de la información oficial de los próximos días”, concluye.