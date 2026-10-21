UAS intensifica gestiones ante la SEP por recursos de fin de año

La Universidad Autónoma de Sinaloa intensificó gestiones ante la Secretaría de Educación Pública en Ciudad de México para asegurar los recursos extraordinarios que permitan cubrir sus compromisos financieros al cierre del ejercicio fiscal.

El Rector Jesús Madueña Molina sostuvo una reunión de trabajo con Ricardo Villanueva Lomelí, titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.

El encuentro busca dar seguimiento a la obtención de recursos extraordinarios para que la institución cumpla con sus obligaciones financieras.

Estas gestiones forman parte del trabajo permanente que encabeza la administración de Jesús Madueña Molina para encontrar alternativas y construir acuerdos con las instancias correspondientes.

El objetivo es fortalecer las condiciones financieras de la universidad y brindar certidumbre en el cumplimiento de sus responsabilidades con la comunidad.

La institución enfrenta una situación financiera que requiere atención constante.

“El encuentro tuvo como objetivo principal dar seguimiento a las acciones encaminadas a la obtención de recursos extraordinarios que permitan a la Casa Rosalina cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras al término del ejercicio fiscal, entre ellas los compromisos relacionados con el cierre administrativo y las responsabilidades institucionales que deben atenderse durante los últimos meses del año”, expuso la Universidad Autónoma de Sinaloa en un comunicado.

En la reunión estuvo presente Óscar Ortega Cortés, director de Subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.

Su participación se enmarca en el seguimiento de los asuntos relacionados con el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior.

La universidad destacó el respaldo de la comunidad universitaria. Su participación y compromiso con la institución contribuyen a sostener las actividades académicas y administrativas, así como a fortalecer las acciones emprendidas para atender los retos económicos.

El acercamiento con las autoridades de la SEP representa una oportunidad para continuar el diálogo institucional. Esto busca avanzar en la búsqueda de alternativas que permitan a la UAS disponer de los recursos necesarios para responder a sus compromisos de fin de año.

De esta manera, la administración universitaria refrenda su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con las instancias educativas federales. El Rector Jesús Madueña Molina mantiene como prioridad estas gestiones ante el Gobierno Federal.

El objetivo es concretar los apoyos requeridos y asegurar que la Universidad continúe desarrollando sus funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión de la cultura y vinculación. Todo ello en cumplimiento de su responsabilidad social con Sinaloa.