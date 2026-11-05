$!UAS llega a noviembre sin certeza para pagar aguinaldos y quincenas de diciembre

La Universidad Autónoma de Sinaloa llega a noviembre sin tener asegurados los mil 380 millones de pesos que necesita para pagar los aguinaldos y las dos quincenas de diciembre.
Este jueves, el Vicerrector de la Unidad Regional Centro, Wenseslao Plata Rocha, informó que la universidad requiere 840 millones de pesos para pagar los aguinaldos de sus trabajadores y otros 540 millones para cubrir las dos quincenas de diciembre.
Reconoció que los corrimientos financieros acordados con las autoridades durante los meses anteriores han permitido solventar el pago de salarios, pero no han resuelto el problema de fondo.
Incluso, señaló que existe incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para los pagos decembrinos.
“La Universidad Autónoma de Sinaloa, como bien lo ha mencionado nuestro rector pues requiere para cierre de año mil 380 millones de pesos”, advirtió.
“Hay que destacar que desde el inicio del 2026 nuestro Rector, Jesús Madueña Molina ha informado de esta crisis estructural de manera muy transparente y responsable”, aseguró.
El secretario general del Suntuas Académicos, Samuel Jesús Castro Camacho, reportó un déficit acumulado de mil 600 millones de pesos durante el año y llamó a la unidad de docentes, administrativos, personal de intendencia y estudiantes para respaldar las gestiones por un rescate financiero.
Las explicaciones ofrecidas por ambos representantes apuntan a problemas que la universidad ha señalado de manera recurrente como lo es un subsidio por estudiante inferior a la media nacional, horas clase que no cuentan con reconocimiento presupuestal y prestaciones que no están contempladas en los convenios oficiales de financiamiento.
Entre estas últimas se encuentra la jubilación dinámica, que beneficia a más de 6 mil extrabajadores y representa un gasto anual de 2 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con Castro Camacho.
El dirigente sindical también reconoció que los adelantos de participaciones y los préstamos ya no son suficientes para atender las necesidades de la institución, pues únicamente permiten aplazar las dificultades financieras.
“El cierre va a estar muy muy difícil y hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria, a todos los trabajadores universitarios, de intendencia, académicos, y también a la comunidad estudiantil a hoy más que nunca estar unidos con la universidad”.
“Se requiere una unidad muy fuerte para que siga el rector haciendo las gestiones correspondientes a nivel federal para poder rescatar la unidades y salir adelante en este reto que tenemos de fin de año”, destacó.
A la par, indicaron que la universidad ha recurrido a medidas de austeridad, reingeniería operativa, compactación de unidades académicas y ajustes laborales. Sin embargo, esas acciones no han sido suficientes para evitar que la UAS llegue a noviembre con la necesidad de conseguir recursos extraordinarios para cumplir sus obligaciones de fin de año.