$!UAS llega a noviembre sin certeza para pagar aguinaldos y quincenas de diciembre

La Universidad Autónoma de Sinaloa llega a noviembre sin tener asegurados los mil 380 millones de pesos que necesita para pagar los aguinaldos y las dos quincenas de diciembre.

Este jueves, el Vicerrector de la Unidad Regional Centro, Wenseslao Plata Rocha, informó que la universidad requiere 840 millones de pesos para pagar los aguinaldos de sus trabajadores y otros 540 millones para cubrir las dos quincenas de diciembre.

Reconoció que los corrimientos financieros acordados con las autoridades durante los meses anteriores han permitido solventar el pago de salarios, pero no han resuelto el problema de fondo.

Incluso, señaló que existe incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para los pagos decembrinos.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa, como bien lo ha mencionado nuestro rector pues requiere para cierre de año mil 380 millones de pesos”, advirtió.

“Hay que destacar que desde el inicio del 2026 nuestro Rector, Jesús Madueña Molina ha informado de esta crisis estructural de manera muy transparente y responsable”, aseguró.

El secretario general del Suntuas Académicos, Samuel Jesús Castro Camacho, reportó un déficit acumulado de mil 600 millones de pesos durante el año y llamó a la unidad de docentes, administrativos, personal de intendencia y estudiantes para respaldar las gestiones por un rescate financiero.