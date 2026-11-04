UAS necesita mil 380 millones de pesos para cerrar el 2026, aseguran

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) necesita mil 380 millones de pesos extraordinarios para cubrir los aguinaldos y las dos últimas quincenas de diciembre, informó José Carlos Aceves Tamayo, director general de Comunicación Social de la institución.

El funcionario señaló que la Universidad enfrenta un año complejo por un déficit presupuestal estructural que, de acuerdo con las cifras presentadas por el Rector Jesús Madueña Molina, asciende a mil 600 millones de pesos anuales.

“La UAS inició 2026 con una crisis financiera estructural”, expresó Aceves Tamayo, quien aseguró que el Rector ha informado sobre esta situación en más de 45 ocasiones durante el año, en reuniones, foros y gestiones ante autoridades estatales y federales.

Explicó que el déficit responde a varios factores, entre ellos los incrementos al subsidio por debajo de la inflación, la falta de recursos extraordinarios federales en los últimos años y un financiamiento por alumno inferior a la media nacional.

También mencionó las prestaciones económicas que no están reconocidas en los convenios de apoyo financiero, así como los gastos que representa mantener la cobertura educativa y los indicadores de calidad de la institución.

Uno de los principales compromisos financieros de la Universidad es el pago de su nómina. Aceves Tamayo indicó que el 94 por ciento del presupuesto se destina a ese concepto y que 2 mil 700 millones de pesos corresponden al pago de más de 6 mil jubilados.

“Esto se debe a que el 94 por ciento de su presupuesto se destina al pago de nómina, de los cuales 2 mil 700 millones de pesos corresponden únicamente al pago de más de 6 mil jubilados, mismos que no están subsidiados”, señaló.

Para 2026, la UAS dispone de un presupuesto superior a los 8 mil millones de pesos, integrado por 5 mil 379 millones de pesos de aportación federal y 2 mil 668 millones de pesos estatales.

Sin embargo, Aceves Tamayo reconoció que la falta de liquidez provocó dificultades para cubrir las quincenas desde febrero. El problema se repitió durante las segundas quincenas de abril y mayo y derivó en el paro de labores del 29 de junio al 8 de julio.

Agregó que la institución mantiene compromisos financieros con el IMSS, Infonavit, el SAT y el Gobierno estatal, cuyos adeudos se cubren mediante convenios de pago.

Respecto a las medidas para enfrentar el déficit, sostuvo que la Universidad ya cumplió con la Reingeniería Financiera y Administrativa solicitada por autoridades federales.

Como parte de las gestiones financieras, explicó que mediante un adelanto de recursos federales correspondientes a noviembre se logró cubrir una deuda de 131 millones de pesos por concepto de prima vacacional de 2025, además de las quincenas de junio y la prima vacacional de 2026.

Para el cierre del ejercicio fiscal, la UAS requiere mil 380 millones de pesos extraordinarios: 840 millones para el pago de aguinaldos y 270 millones para cada una de las dos quincenas de diciembre.

“Actualmente, el Rector, doctor Jesús Madueña Molina, continúa con las gestiones ante las autoridades estatales y federales, al tiempo que ha hecho un llamado a la unidad de la comunidad universitaria para hacer frente a la problemática del cierre de año”, concluyó Aceves Tamayo.