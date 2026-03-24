$!UAS otorga Doctorados Honoris Causa a Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez

En una sesión solemne del Consejo Universitario, la Universidad Autónoma de Sinaloa otorgó el grado de Doctorado Honoris Causa a las destacadas académicas Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, en reconocimiento a sus aportaciones al conocimiento científico y al desarrollo educativo del País.

La ceremonia se llevó a cabo este martes 24 de marzo en el Auditorio de la Autonomía Universitaria, en el campus “General Rafael Buelna Tenorio”, con la presencia de autoridades universitarias, comunidad académica y estudiantes, quienes fueron testigos de la entrega de la máxima distinción honorífica que concede la institución.

Durante el acto, se destacó la trayectoria de Annie Pardo Cemo en el ámbito de la investigación biomédica, así como su contribución al fortalecimiento de la ciencia en México. Asimismo, se reconoció a Rosaura Ruiz Gutiérrez por su labor en la educación superior, la divulgación científica y su impulso a políticas públicas en favor del conocimiento.