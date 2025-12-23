UAS pagará la mayor parte del aguinaldo este 24 de diciembre; reconoce apoyo del Gobierno de Sinaloa

La Universidad Autónoma de Sinaloa informó que este miércoles 24 de diciembre realizará el pago de la mayor parte del aguinaldo a sus trabajadoras y trabajadores como resultado de las gestiones realizadas ante autoridades estatales y federales para hacer frente a la complicada situación financiera que atraviesa la institución al cierre de año.

En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la Rectoría detalló que el cumplimiento parcial de esta prestación será posible gracias a una bolsa de 638 millones de pesos, integrada por un préstamo de 250 millones de pesos otorgado por el Gobierno del Estado, 130 millones de pesos transferidos por la Federación correspondientes al incremento salarial de este año, así como 258 millones de pesos previamente contemplados para el pago de la segunda quincena de diciembre.

Del total de los recursos, 327 millones de pesos serán destinados al pago del aguinaldo de personal jubilado, mientras que 311 millones de pesos cubrirán a trabajadores activos, tanto del sector académico como administrativo sindicalizado.

No obstante, la Universidad precisó que quedará pendiente el pago del aguinaldo al personal de confianza activo, así como la segunda quincena de diciembre de todo el personal universitario.

La administración universitaria aclaró que los 638 millones de pesos únicamente cubren el monto neto del aguinaldo, sin incluir impuestos, los cuales serán solventados con recursos del ejercicio fiscal 2026.

En el comunicado, la UAS expresó un agradecimiento al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por el acompañamiento brindado durante las gestiones y por facilitar el préstamo que permitió avanzar en el cumplimiento de este derecho laboral.

Asimismo, reconoció la comprensión y respaldo de la comunidad universitaria ante las dificultades financieras que enfrenta la institución.

La Rectoría subrayó que la Universidad se mantiene en gestiones permanentes ante la Federación para obtener los recursos necesarios que permitan regularizar los pagos pendientes y garantizar la operación institucional.

En ese sentido, llamó a las y los universitarios a mantenerse atentos a la información oficial que se dará a conocer en los próximos días.