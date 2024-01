Aún con una deuda de 50 millones de pesos, la Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó un préstamo ante el Gobierno de Sinaloa por la cantidad de 110 millones de pesos, informó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Este préstamo sería un adelanto del Subsidio Federal Ordinario que espera la institución educativa para el mes de febrero, y sería utilizado para pagar la segunda quincena de enero de sus trabajadores.

“Hay un oficio dirigido a un servidor donde nos piden 110 millones de pesos. No, porque no tenemos dinero, eso lo están requiriendo para pagar la segunda quincena de enero. Vamos a revisar, porque en primer lugar no somos el banco para tener un recurso y estar prestando, claro, estamos en la disposición de ayudar, pero si les digo, este día, no tendríamos ese dinero”, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Además de este préstamo, la Universidad adeuda 50 millones de pesos, ventiló el Gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia de prensa La Semanera.

”Han gastado menos. Lo que quiere decir que sí pueden ordenar”, dijo.