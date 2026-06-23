UAS plantea a la SEP necesidad de apoyo extraordinario por situación financiera

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, sostuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública para presentar la situación financiera de la institución y solicitar apoyo extraordinario del Gobierno federal.

La institución informó que el encuentro se realizó con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Anselmo Peña Collazo, y con el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carlos Iván Moreno Arellano.

Durante la reunión, las autoridades universitarias expusieron los desafíos financieros que enfrenta la casa de estudios y señalaron la necesidad de contar con mayores recursos para garantizar su operación y el cumplimiento de sus funciones académicas.

De acuerdo con la información difundida por la UAS, los funcionarios federales escucharon los planteamientos de la institución y manifestaron disposición para analizar posibles mecanismos de apoyo.

Como parte de los acuerdos, Anselmo Peña Collazo informó que sostendrá una reunión con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bertha Gómez Castro, para presentar la situación financiera de la Universidad y revisar alternativas de respaldo presupuestal.

La Universidad señaló además que durante el encuentro se destacó la implementación de una reingeniería administrativa y financiera, estrategia con la que busca optimizar el uso de los recursos y atender compromisos relacionados con su sostenibilidad económica.