UAS plantea necesidad de apoyo federal ante riesgo de paro laboral

Ante la posibilidad de un paro laboral en la Universidad Autónoma de Sinaloa por insuficiencia presupuestal, el Secretario Académico de la institución, Sergio Mario Arredondo Salas, señaló que el planteamiento actual está dirigido al Gobierno federal para que atienda la situación financiera que enfrenta la comunidad universitaria.

El funcionario indicó que la solicitud de recursos extraordinarios se realiza en un contexto de cambios y medidas de austeridad implementadas por la universidad en los últimos años.

Arredondo Salas expuso que la UAS mantiene una política de acceso universal a la educación superior, lo que ha permitido admitir a todos los jóvenes que solicitan ingreso.

Señaló que este crecimiento de la matrícula ha generado mayores necesidades de inversión en infraestructura, sin que, afirmó, exista un incremento en el presupuesto federal que se asigna a la institución.

“Nuestro subsidio federal por estudiante es de los más bajos del país y hasta hace apenas este año la UAS no contaba con un sistema de jubilaciones con aportación de los trabajadores y jubilados. Todo ello ha generado un déficit presupuestal que hace urgente recursos extraordinarios de parte de la federación”, expresó.

Asimismo, destacó las gestiones realizadas por el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, ante la Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno federal para buscar alternativas de financiamiento.

“Hoy pedimos con respeto, que sea ese ámbito de Gobierno Federal responda a la comunidad universitaria, a los miles de trabajadores, docentes, secretarias, intendentes que encontramos en la institución la gran circunstancia de un espacio de trabajo y de sustento a nuestras familias”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades universitarias mantienen las gestiones ante instancias federales en busca de recursos extraordinarios.