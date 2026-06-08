$!UAS presume liderazgo nacional en cobertura educativa, pero advierte dificultades para pagar nómina, en Informe de Madueña

La Universidad Autónoma de Sinaloa mantiene una posición de liderazgo nacional en materia de cobertura educativa y crecimiento académico, afirmó este lunes el rector Jesús Madueña Molina al presentar su primer informe de labores correspondiente a su segundo periodo al frente de la institución. Ante autoridades estatales, representantes de los poderes públicos y líderes empresariales, el rector destacó que la casa de estudios atiende actualmente a 169 mil 342 estudiantes y recibe alrededor de 50 mil alumnos de nuevo ingreso cada ciclo escolar, cifras que la consolidan como la tercera universidad pública más grande de México.





“Nuestras cinco comisiones sustantivas, como son la docencia, la investigación, la cultura, el deporte y la vinculación se han fortalecido significativamente producto de un trabajo planeado, donde todas y todos hemos hecho la parte que a cada quien nos corresponde. Imaginemos a nuestra alma mater como un enorme árbol, un árbol fuerte, alto y extenso, enraizado en tierra fértil, que se alimenta de la inteligencia y la tenacidad de grandes hombres y mujeres con un tallo robusto por donde transita sabiduría y experiencia que brinda su sombra fresca y su nutritivos frutos a todo Sinaloa”, dijo. Durante su mensaje, Madueña Molina resaltó que Sinaloa continúa encabezando los indicadores nacionales de acceso a la educación superior, al registrar la mayor cobertura del país y ser la única entidad que ha logrado la absorción total de estudiantes que concluyen el nivel medio superior y buscan ingresar a una licenciatura. “Por ello, debemos insistir en que Sinaloa es el estado de la República con mayor cobertura en educación superior y el primero en lograr la absorción total en el tránsito de preparatoria a licenciatura, datos de la Secretaría de Educación Pública Federal, logro en el que nuestra alma mater hace valiosa aportación”, apuntó.





El rector señaló que estos resultados han sido acompañados por avances en la calidad académica. Indicó que la institución cuenta con 89 programas educativos acreditados, de los cuales 24 obtuvieron ese reconocimiento durante el último año, lo que coloca a la UAS entre las universidades con más acreditaciones a nivel nacional. En materia de investigación, informó que la universidad dispone de 608 profesores con perfil deseable reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, además de 716 investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. No obstante, advirtió que el crecimiento de la institución y las obligaciones financieras que enfrenta contrastan con la disponibilidad de recursos presupuestales. Reconoció que durante los últimos meses la universidad ha enfrentado dificultades para cubrir el pago de la segunda quincena de abril y mayo, situación que podría repetirse en junio y en el resto del año si no se obtienen recursos extraordinarios.



