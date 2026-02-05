$!UAS prevé cubrir el 9 de febrero pago atrasado de la segunda quincena de enero

Para el 9 de febrero se cubriría el pago retrasado de la segunda quincena de enero de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

Mediante un comunicado oficial, indicó que el retraso obedece a que el recurso federal de enero no ha sido depositado en las cuentas institucionales, pese a que la universidad cumplió en tiempo y forma con los trámites administrativos ante las instancias correspondientes.

Ante este escenario, Madueña Molina indicó que sostuvo una reunión vía telefónica con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, con el objetivo de establecer compromisos que permitan garantizar el pago del salario del personal académico y administrativo, activo y jubilado.

“En dicho encuentro, la Secretaría de Educación Pública asumió el compromiso de liberar el presupuesto federal universitario el lunes 9 de febrero, a fin de realizar el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de enero y evitar mayores afectaciones en los salarios subsecuentes”, señala la misiva.

El Rector destacó la intervención del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien instruyó al Secretario de Finanzas estatal, Joaquín Landeros, entablar un diálogo directo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para agilizar el trámite correspondiente.