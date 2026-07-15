UAS recibe adelanto de recursos federales y garantiza pago de quincena y prima vacacional

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) recibió este miércoles un adelanto de recursos federales correspondientes al mes de noviembre, lo que permitirá cubrir la prima vacacional de 2026 y asegurar el pago de la segunda quincena de julio para los trabajadores de la institución.

El rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, informó que los recursos fueron solicitados al Gobierno federal con el propósito de hacer frente a los compromisos financieros inmediatos de la Casa Rosalina.

“Con los recursos que recibimos el día de hoy, el día de mañana estaremos pagando la prima vacacional de este año y ya tendremos asegurado el pago de la segunda quincena del mes de julio para no estar con esa incertidumbre que teníamos”, expresó.

Madueña Molina señaló que la llegada de estos recursos brinda certidumbre a la comunidad universitaria al garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales previstas para este mes.

Asimismo, reconoció el respaldo de diversas autoridades que participaron en las gestiones para obtener el adelanto presupuestal. Agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por atender la solicitud de la Universidad; al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, por facilitar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda; al subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, por mantener seguimiento al déficit financiero de la institución desde el año pasado; y a la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, por el apoyo brindado durante el proceso.

El rector extendió su reconocimiento a los funcionarios estatales y federales que participaron en las acciones encaminadas al saneamiento financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa.